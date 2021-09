Stasera debutta X-Factor 2021: tutte le novità di questa edizione

Tutto pronto per la nuova edizione di X Factor. Il talent show tornerà in onda su Sky a partire da questa sera, giovedì 16 settembre con una nuova edizione 2021. Ma non solo. C’è una buona notizia anche per chi non è abbonato a Sky: la prima puntata sarà trasmessa anche su Tv8 in chiaro. Finalmente torneremo a guardare ma soprattutto a sentire tanti nuovi talenti. Per questa nuova edizione del programma tv ci saranno delle novità ma anche delle conferme. E da queste vogliamo partire perché la giuria è già conosciuta e amatissima. Al bancone troveremo: Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli. La novità assoluta è sicuramente la presenza di Ludovico Tersigni alla conduzione. Il giovane attore (e adesso presentatore) è più che contento e a lui spetterà il difficile ruolo di non far sentire la mancanza di Alessandro Cattelan agli affezionati telespettatori di X Factor.

X Factor 2021, tutto pronto per la nuova edizione: quali sono tutte le novità di quest’anno e che cosa vedremo in onda

Ovviamente Ludovico Tersigni non sarà l’unica novità. Per la prima volta nella storia di X Factor non ci saranno più le quattro categorie. X Factor Italia è il primo ad applicare questa nuova regola in tutto il mondo quindi sarà molto interessante vedere come si muoveranno i giudici senza essere più condizionati dalle scelte obbligate per categoria. Ogni giudice infatti potrà scegliere il talento che più apprezza senza nessun limite. Addio quindi a band, over, uomini e donne. Si potranno creare delle squadre in cui sono presenti tutte e quattro le categorie e questo significa pure che i giudici dovranno lottare ancora di più quest’anno. Ci sono però delle regole: ai live si dovrà portare almeno una band e almeno un cantante solista. Dopo la formazione delle squadre si passerà poi ai tradizionali bootcamp, home visit e infine ai live, appunto. I live partiranno il 28 di ottobre ed è lì che inizierà la vera gara sia per i giudici che soprattutto per i talenti che cercheranno in ogni modo di conquistarsi il titolo di vincitore di X Factor 2021.

X Factor al via la nuova edizione con Ludovico Tersigni: si ispirerà a Fiorello per il debutto

Quindi l’appuntamento con X Factor 2021 è per questa sera. “Mi sono sentito subito parte di un gruppo, non solo con i giudici, ma con tutti i concorrenti” ha dichiarato Ludovico Tersigni che per la sua prima esperienza da conduttore si ispirerà a Fiorello. Sarà una edizione diversa dal solito, come hanno promesso anche tutti i giudici del programma. Una edizione in cui cadranno le etichette: mettere al primo posto la musica e il talento. L’arista al centro. E vedremo che cosa succederà!