Gli ascolti del venerdì: Tale e Quale show vs GF VIP 6, chi vince?

Chi avrà vinto la gara agli ascolti nella serata del venerdì? E’ tempo di sfide anche al venerdì sera e a contendersi lo scettro di programma più visto, sono Tale e quale show giunta alla sua undicesima edizione e il Grande Fratello VIP, alla sesta. Una serata ricca di proposte quella del 17 settembre 2021 con tante cose da vedere per il pubblico a casa. Ma di certo la gara vera e propria, per la conquista del titolo di programma più visto, sarà tra Tale e quale, come dirette Alberto Matano, quello vero, e la seconda puntata settimanale del GF VIP 6. Nuovi ingressi ieri nella casa di Cinecittà, primi scontri, prime conoscenze e nomination. Una serata ancora una volta lunga, lunghissima. Manco fosse Sanremo che si deve finire quasi alle 2 di notte, qualcosa di inconcepibile che supera ogni limite della decenza. Certo possiamo cambiare canale, possiamo spegnere la tv e abbandonarci tra le braccia di Morfeo, ma quello che non si tollera è un allungamento di brodo inutile. Ieri Tale e quale Sho w è finito con un paio di minuti di ritardo, il tanto che basta per sfumare persino l’esibizione dei Gemelli di Guidonia, che con la loro imitazione strepitosa di Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez, hanno conquistato la vittoria nella prima puntata del programma di rai 1.

Gli ascolti del venerdì sera: i dati auditel del 17 settembre 2021

Sarà quindi molto interessante vedere se il GF VIP ( che lo scorso anno soffriva il calo della seconda puntata) riuscirà a fare bene come l’esordio di lunedì. E altrettanto interessante capire se anche Tale e quale, alla sua edizione numero 11, sarà in grado di conquistare ancora una volta il pubblico a casa.

Gli ascolti di Tale e quale show 2021 al debutto: i dati del 17 settembre

Stra boom per questo esordio di Tale e quale show: 3.969.000 spettatori con il 22.5%

Gli ascolti del GF VIP 6: i dati della seconda puntata 17 settembre 2021

2.001.000 spettatori con il 14.7% share. Sei punti di share in meno per questa seconda puntata del GF VIP 6, nonostante l’assurda chiusura alle 2 di notte.

Vediamo le altre reti.

Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.273.000 spettatori (6%) e Bull 755.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Rambo ha raccolto 1.298.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rai3 Dolceroma è visto da 462.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 965.000 spettatori (6.3%). Scende sotto il milione di spettatori e si allontana dal 10% di share che aveva raggiunto nei mesi estivi grazie al caso Denise Pipitone.

Su La7 Propaganda Live fa 704.000 spettatori con il 4.8%. Su Tv8 Gomorra 3 in replica segna 354.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Sono Nata il Ventitrè è seguito da 597.000 spettatori (3%).