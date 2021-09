Il racconto drammatico di Nicola Pisu: “Avevo pensato di farla finita”

Ieri sera per i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 c’è stato un momento di festa e spensieratezza. Ma non tutti hanno vissuto la serata del sabato allo stesso modo. Nicola Pisu ad esempio, ha cercato di ambientarsi scherzando e ballando con gli altri compagni di viaggio. Ma ha avuto modo anche di chiacchierare con i nuovi amici in casa e di raccontare alcuni momenti molto drammatici della sua vita. Se nel corso della prima serata passata nella casa del GF VIP 6, ha rivelato di come la sua vita negli ultimi 10 anni sia stata caratterizzata da dipendenze e momenti drammatici, ieri ha aggiunto una confessione ancora più forte, che ha lasciato senza parole gli amici che lo stavano ascoltando. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha spiegato che quando si è ritrovato da solo, costretto anche a stare lontano da sua madre per via della denuncia che aveva fatto, ha anche pensato di farla finita.

La confessione di Nicola Pisu al Grande Fratello VIP 6

Parlando con gli altri concorrenti in giardino, Nicola ha raccontato: “Ero dipendente dalla coca. Tutto è iniziato che ero un ragazzo e poi le cose sono peggiorate. Ho fatto cose brutte anche in casa a mia madre. Non parlo di violenza fisica, ma psicologia. ” Un anno fa era stata proprio Patrizia Mirigliani a raccontare del dramma affrontato, con le lacrime e la disperazione di una mamma coraggiosa.

Oggi Nicola sa bene che è stata sua madre a salvargli la vita. Il ragazzo racconta: “Non potevo nemmeno più avvicinarmi a lei a causa della denuncia che mi aveva fatto. […] Un anno fa mi volevo ammazzare. Mi sono venute in mente cose brutte. Ero in questa stanza e mi venivano pensieri. Poi le ultime volte che lo facevo sapevo di essere arrivato al limite e piangevo mentre facevo queste cose”.

Nicola ha spiegato che prima di entrare nella casa ci aveva ripensato. Poi però ha capito che per l’ennesima volta avrebbe deluso la sua mamma e ha spiegato: “Qualche giorno fa non ero nemmeno più così sicuro di entrare. Sarebbe stato facile prendere ed uscire dall’hotel per andarmene via. Ma avrei deluso mia madre e me stesso. Poi me ne sarei pentito.“