Milly Carlucci presenta Maria Ermachkova a Memo Remigi

In collegamento con Oggi è un altro giorno c’è di nuovo Milly Carlucci, questa volta per presentare a Memo Remigi la sua insegnante di danza, la sua ballerina per Ballando con le Stelle. La Carlucci confida che Memo in questi giorni ha fatto di tutto per scoprire chi l’avrebbe accompagnato in questa nuova avventura e oggi è il gran giorno. Emozionato Remigi ha atteso l’entrata della sua maestra di ballo. Una donna meravigliosa, così la presenta Milly aggiungendo che è una campionessa di livello mondiale ed è una delle più grandi. Chi è? Entra lei meravigliosa ed è Maria Ermachkova. Doppia sorpresa per l’artista che anche quest’anno è nel cast fisso di Oggi è un altro giorno; Memo Remigi ha scoperto finalmente il nome ma oggi ha potuto anche vederla e capire cosa lo attende già da domani.

Memo Remigi pronto ad allenarsi per Ballando con le Stelle

“È talmente tanto bella lei che a me non mi guarderà nessuno” è il primo commento di Memo che un attimo dopo resta senza parole. Maria Ermachkova gli spiega che già da domattina alle 6 inizieranno l’allenamento, inizieranno con una corsetta, poi qualche esercizio per gambe, schiena e addominali per poi proseguire con 2 ore di allenamento nella sala dell’Auditorium. In totale 4 ore di allenamento ogni giorno tra esercizi e pause.

Sarà davvero così per i concorrenti di Ballando con le Stelle? Il cantante dà subito prova delle sue abilità, sembra davvero portato per il ballo, non a caso era un suo desiderio da tempo. La coppia che si è appena formata si allontana e dietro le quinte inizia a rompere il ghiaccio. Ci sembra una coppia che potrebbe dare grandi soddisfazioni in pista e al programma.

