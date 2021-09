Ainett Stephens interessata a due concorrenti del GF VIP 6: di chi si tratta?

Ainett Stephens ha davvero molto da raccontare e immaginiamo che pian piano la sua storia verrà fuori nella casa del Grande Fratello VIP 6 e anche durante le dirette. In questi giorni l’ex gatta nera ha stretto una forte amicizia con molte ragazze nella casa, tra le altre anche con Raffaella Fico e Manila Nazzaro e ad alcune di loro ha fatto delle confidenze su quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Ainett Stephens è entrata da single nella casa del Grande Fratello VIP 6 e non esclude di potersi avvicinare a qualche concorrente. Ovviamente eccezion fatta per Amedeo Goria al quale la bella show girl ha fatto già capire di non essere interessata. Ma chi potrebbe piacere alla bellissima Ainett?

Ainett Stephens interessata a qualcuno nella casa? Le sue rivelazioni

Ainett Stephens sembra poter essere interessata a più di un concorrente, anche se è ancora presto per sbilanciarsi. “Se sono interessata a qualcuno nella casa del Grande Fratello Vip? Sapete che sono molto schietta e onesta, quindi vi dirò di sì. C’è una persona che mi piace e mi stimola. Però per adesso è una conoscenza un po’ superficiale” ha detto Ainett. Ma a chi si riferisce la donna? Considerato che Manuel e Tommaso sono chiaramente un tantino giovani e Ainett non ci sembra interessata a questo genere di conoscenza; che Alex Belli; Davide Silvestri, Giucas Casella e Aldo Montano sono fidanzati/sposati, resterebbero al momento il modello Samy, Nicola Pisu, Antinolfi e Andrea Casalino quindi probabilmente è tra loro che si nasconde l’uomo che la Stephens ha puntato…

Ainett ha anche aggiunto: “Anzi, devo essere più precisa. A parte questo ragazzo, ce ne sono altri due interessanti. Però è presto, voglio conoscerli meglio e poi capire. Se ci sei anche tu tra questi Gianmaria? Eh, vedremo. Chi lo sa, può essere“. Vedremo appunto. Alfonso Signorini andrà a fondo?