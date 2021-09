Gianmaria Antinolfi pronto a lasciare il GF VIP 6

Proprio non ce la fa Gianmaria Antinolfi a stare nella casa del Grande Fratello VIP 6 dopo quello che è successo con Soleil Sorge. Sapeva che avrebbe incontrato la sua ex, sapeva che non sarebbe stato facile ma non si aspettava determinate accuse. Non solo, ogni volta che inizia la discussione con la Sorge vengono fuori dinamiche nuove e lui si rifiuta di andare avanti, dicendosi incapace di tenere testa alla italo americana, essendo lei invece abituata a fare spettacolo. Proprio per questo motivo, come ha rivelato anche ai suoi compagni di viaggio, a quanto pare Gianmaria è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6. Non è il primo a minacciare di lasciare il reality. Anche Tommaso Eletti, poche ore dopo l’inizio del gioco aveva detto di voler uscire, anche se i motivi del romano erano diversi. Nel caso di Gianmaria, la situazione è parecchio complessa. Pensava di poter gestire la tensione, lo stress ma le accuse che Soleil gli ha fatto sono molto pesanti. Non a caso, i concorrenti in casa si sono divisi e non si sono schierati tutta dalla parte della ragazza anzi. Molti hanno fatto notare a Soleil che ha esagerato con i termini, arrivare a parlare di stalking, per tutti è stato esagerato. La stessa Soleil ha ammesso che forse alcuni termini usati non erano adatti ma poi, ha litigato altre volte con Antinolfi, usando contro di lui termini molto forti.

Gianmaria Antinolfi lascia il Grande Fratello VIP 6?

L’imprenditore quindi ha spiegato che non sta vivendo questa avventura come avrebbe voluto e che quindi potrebbe lasciare la casa anche domani mattina, dopo la diretta di questa sera. I suoi compagni hanno cercato di convincerlo a restare, anche perchè si sa, ci sono le penali da pagare . L’ex di Soleil però sembra aver preso la sua decisione.

Non volendo commentare la vicenda delle accuse di Soleil, possiamo dire che per il resto Antinolfi non ci mancherà. In queste due settimane in casa si è messo in mostra solo per aver parlato di chi vorrebbe portarsi a letto, di come farebbe determinate cose nella casa. Alex Belli gli ha persino detto che avrebbe potuto essere l’erede di Pietro Taricone e fare cose che nel reality non si vedevano da anni, per essere la soddisfazione dei suoi amici, con i quali aveva scommesso anche su queste vicende. Insomma parole realmente imbarazzanti uscite dalla sua di bocca, che lo hanno messo in cattiva luce più di quanto le accuse di Soleil non abbiano fatto ( e ci siamo limitati solo ad alcune delle porcherie che sono uscite dalla bocca dell’imprenditore).