Alex Belli difende Soleil: “E’ caduta nel tranello, la stanno mettendo alla gogna”

Alex Belli non ci sta e prende posizione nella casa del Grande Fratello VIP 6 anche perchè, tutta la discussione che si è creata ieri, è nata da un litigio tra lui e Samy. L’attore è convinto che siano mosse studiate a tavolino per avere modo di trovare spazio nella diretta e mette anche in guardia Soleil sull’atteggiamento degli altri concorrenti nei suoi confronti. Si schiera totalmente dalla sua parte e fa notare alla italo americana che è caduta nel tranello. Anche lui lo stava per fare, nella litigata con Samy ma per fortuna si è reso conto in tempo di quello che stava succedendo. Alex tra l’altro non ha gradito affatto l’atteggiamento del gruppo, che si è schierato tutto contro Soleil.

“Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Sei caduta nella loro trappola” ha detto Alex Belli parlando con Soleil ieri sera.

Nella casa del GF VIP 6 tutte le donne contro Soleil

Alex Belli dalla parte di Soleil

Alex già dopo la discussione di Samy aveva capito di aver sbagliato nel dare troppa importanza alla cosa e mette in guardia anche Soleil che a differenza sua, è andata forse oltre: ” Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti. Così come a me ieri sera. Sono caduto in un tranello, ci sono cascato. Stamani quando sono entrato in confessionale mi hanno detto ‘Belli glissa’. Capisci? Cioè è chiaro cosa intendevano. Gli altri non vedono l’ora di distruggerti è palese. Guarda che questa cosa è soltanto la punta dell’iceberg. Non cedere alle provocazioni e fingi di non ascoltare le cattiverie”. Ed effettivamente il discorso di Alex non è poi così sbagliato visto che sia Samy che Ainett hanno detto di volerne parlare solo in puntata, come se la diretta fosse più importante del chiarimento stesso.

Alex Belli dice no alla gogna

All’attore non è affatto piaciuto l’atteggiamento che gli altri hanno avuto dopo la questione tra Soleil e chi si è sentito offeso e ha commentato: “Non si può dare tutti contro a una persona. Basta metterla alla gogna, non si può. Ma si rendono conto di quello che stanno facendo? Sono contro le ingiustizie. Quello che stanno facendo è metterla alla gogna. Non mi piace quando si crea un tutti contro una, è sbagliato. Poi non mi va di vedere Soleil che sta male per un tranello.”