Le donne della casa si schierano contro Soleil Sorge: “La puniremo noi”

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 è successo davvero di tutto. A dire il vero, la questione è iniziata nella serata del 29 settembre, dopo uno scontro tra Alex Belli e Samy. La questione tra di loro sembrava chiarita ma in realtà alcune frasi che Soleil aveva pronunciato durante la discussione, hanno aperto una spaccatura nella casa. Ve ne abbiamo già parlato. Soleil ha invitato i presenti a non urlare come delle “scimmie” ma visto che nella discussione c’erano anche Ainett e Samy, i due hanno pensato che quelle fossero parole razziste. Tra le prime a sollevare la questione Raffaella Fico che essendo mamma di una bambina di colore, ha detto di capire bene quello che si prova nel sentir dire certe cose. Ieri quindi la questione è stata ripresa nel pomeriggio, scatenando la reazione di Soleil che ha respinto al mittente le accuse di razzismo e lo ha fatto con i suoi modi. Ha pianto si, ma ha anche urlato e reagito in modo arrogante, cosa che avrebbe potuto evitare. E su questo siamo d’accordo. E’ anche vero che Ainett o le principesse possano essere più sensibili su certi temi ma era chiaro che Soleil non voleva offendere nessuno. In ogni caso, di fronte alle lacrime di Ainett molto provata dalla situazione, tutte le donne delle casa si sono strette intorno a lei. “Noi siamo dalla parte di Ainett, dalla parte di Samy, dalla parte di Jessica, di Lulà, di Clarissa, di Pia” ha detto Manila Nazzaro. Le concorrenti del GF VIP in bagno poi, hanno parlato di eventuali provvedimenti, facendo notare che in passato, siano state punite persone per molto meno, ritenendo le parole di Soleil più che gravi.

Le scuse di Soleil non sono bastate

La richiesta di Ainett a Soleil

Insomma in casa per tutta la serata si è respirata una strania aria ma era parecchio evidente che le donne, quasi tutte, si fossero schierate dalla parte di Ainett. Jo e Manila ci avevano provato a parlare con Soleil, spiegano, ma vista la sua reazione ci hanno rinunciato. E lo stesso hanno fatto Sophie e Jessica, che dopo aver provato a far capire alla Sorge il perchè di questa reazione, si sono comunque schierate dalla parte della Stephens.

Tutte le donne della casa contro Soleil

Raffaella, vedendo Ainett piangere ha fatto notare che le sue sono lacrime vere, non quelle di chi piange a secco. E ha continuato: “Ragazzi mi ha detto bye b**ch. Capite? Doveva essere ripresa subito, è una parolaccia. E ha continuato ad offendermi anche prima, ha detto che sono maleducata. Dicendomi così ha offeso gravemente la mia famiglia, il mio passato. So io come mi hanno cresciuto i miei e i sacrifici che hanno fatto. Gli italiani stanno vedendo tranquille“.

Poi tutte hanno iniziato a parlare dei provvedimenti, anche la Ricciarelli ha fatto notare che sarà il GF a prendere i provvedimenti del caso. E Jo ha chiosato: “Se non la puniranno loro ci penseremo noi”.