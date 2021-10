Star in the star : ma dove sono le star?

Ma si può davvero mandare in onda un programma, nel quale vengono annunciate delle leggende dentro alle leggende ( parole di Ilary Blasi non nostre) e poi arrivare allo svelamento e vedere Daniela Martani uscire dalla maschera di Madonna? Siamo davvero alla frutta. E il flop di Star in the star è più che meritato. Non serve l’allegria di Ilary Blasi che può dare slancio a uno show; il grandissimo lavoro di Tommassini che ha dimostrato ancora una volta di essere un numero 1 nel suo lavoro, salvando forse il programma dalla catastrofe. E non serve neppure minacciare di denunciare chi ha prodotto il programma se poi dalla maschera di Madonna fai uscire Daniele Martani, a stenti riconosciuta dai tre giurati ( probabilmente Marcella Bella, a giudicare dalla sua faccia non sapeva neppure chi fosse). Star in the star è un flop di ascolti ed è tutto meritato. Perchè se parli di grande stelle dello spettacolo che ne interpretano altre, devi fare anche una grande selezione del cast. Soprattutto se vai avanti con slogan come quelli che abbiamo citato finora, parlando di leggende. Non è che ci aspettavano di vedere dietro alla maschera di Madonna una popstar internazionale o una attrice da oscar, ma neppure una persona che deve la sua fama a due reality e a robe oscene che ha detto in televisione ( dai vaccini ai tamponi a tutto il resto). Incredibile che Mediaset l’abbia presa prima sull’Isola dei famosi, poi in tutti i programmi possibili e immaginabili della rete e ora che per fortuna non la vedevamo più a Mattino 5 e Pomeriggio 5 ce la ritroviamo eletta star nel programma di Canale 5.

Sia chiaro, il “problema” non è solo Daniela Martani. Ma almeno Pappalardo e Massimo di Cataldo sono delle vecchie glorie, sono due cantanti che hanno scritto un pezzo di storia della musica. Non le definiremmo delle vere e proprie star e neppure delle leggende. Anche Ronn Moss resterà nella storia di Beautiful per il suo ruolo di Ridge ecco. Ma precisamente Daniela Martani è la leggenda di cosa? Di come Mediaset le abbia dato una dopo l’altra delle possibilità? Che poi tra l’altro, con grande professionalità e rispetto aveva anche sparlato di Tale e quale show sui social, commentando con una accanita telespettatrice il programma del quale stava facendo parte ( sui social circolano diversi screen di questo tweet che probabilmente poi è stato rimosso).

La star Daniela Martani era Madonna

Per farvi capire anche la portata del personaggio, al suo tweet social dopo lo svelamento, hanno risposto in 5 e messo like una ventina di persone, del resto quando sei una leggenda, una star nella star, succede anche questo…

Che imbarazzo Mediaset, non era bastata l’Isola, replichiamo, in un format in cui davvero, si sarebbe potuto dare spazio a vecchie glorie che quanto meno, avrebbero saputo tenere il palco e tenere una nota di intonazione. Piersilvio ha spiegato che quando le star del programma salivano sul palco, avremmo dovuto pensare che fossero quelle vere, e come cavolo ti fa a venire in mente che Daniela Martani potesse anche solo avvicinarsi a Madonna?