L’imbarazzante battuta di Lulù a Manuel: “Chi lo vuole l’uomo nano”

Manuel Bortuzzo oggi ha stupito tutti nella casa del Grande Fratello VIP 6. Il giovane infatti ha deciso di usare le protesi e il deambulatore per mettere via per qualche tempo la sedia a rotelle. Nella casa ci sono state abbracci e tanta commozione da parte degli altri concorrenti che si sono emozionati nel vedere Manuel, alto 1,90, insieme a loro per la prima volta in un modo un po’ diverso. Con grande naturalezza ovviamente, perchè è questo l’atteggiamento giusto. Peccato che questo momento sia stato guastato per l’ennesima volta da Lulù Selassiè che piange quando non ce n’è il minimo bisogno ma che ha la sensibilità di un elefante in altri casi. Come è successo appunto quando ha visto Manuel per la prima volta senza sedia a rotelle. Ricordate l’ex fidanzata di Bortuzzo, Federica, nella diretta di lunedì sera, quando ha raccontato di come uno dei momenti più forti della loro storia, resterà il giorno in cui ha visto per la prima volta Manuel in piedi al suo fianco? Ecco la sensibilità di quella ragazza che è arrivata dritta al cuore, è l’opposto dello parole sconclusionate che sono uscite oggi dalla bocca di una ragazzina immatura che non sa neppure dove il tatto stia di casa.

La battuta totalmente fuori luogo di Lulù Selassiè

Lulù vicino a Manuel e ad Aldo mentre erano in cucina insieme ha commentato dicendo che lei vuole al suo fianco un uomo di una certa altezza aggiungendo: “Chi lo vuole l’uomo nano” quando Aldo le ha chiesto se vuole stare sotto l’ala protettrice.

Manila ha provato poi a sdrammatizzare, anche se lo sguardo di Manuel la dice lunga su questa battutaccia. La conduttrice ha detto: ” Adesso lo lasci perchè è troppo alto per te” Lulù (vicino a Manuel): “no anzi molto meglio” . Ovviamente i fan del Grande Fratello VIp 6 hanno notato questa pessima uscita di Lulù che si riferiva all’altezza di Manuel seduto sulla sedia a rotelle. E qualcuno dirà che il politicamente corretto ha stancato, va bene. Ma qui siamo di fronte a una ragazzina che dice di provare qualcosa, dei sentimenti, e che poi regala queste uscite di bassissimo livello, e ci si meraviglia quando i genitori di Manuel dicono che la principessa non può essere il suo tipo…