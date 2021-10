Il padre di Manuel Bortuzzo: “In casa presenze femminili estenuanti”

Torna a parlare del percorso nella casa del Grande Fratello VIP 6 di suo figlio, Franco Bortuzzo. Il papà di Manuel, raggiunto da Fanpage.it ha commentato quanto successo negli ultimi giorni nel reality di Canale 5, parlando anche della scelta di suo figlio di usare le protesi che lo aiutano a stare in piedi. Il signor Franco ha spiegato che Manuel deve fare un percorso molto importante di fisioterapia e che dovrebbe usare almeno una volta al giorno i tutori per stare in piedi, allontanando, qualora qualcuno lo avesse pensato, il dubbio che si volesse spettacolarizzare in qualche modo questa situazione. Stentiamo davvero a credere che qualcuno lo abbia pensato, visto che l’immagine di Manuel in piedi in casa, con il suo sorriso splendente ci ha davvero emozionati . Il papà di Manuel però torna a parlare anche di quello che è l’aspetto psicologico del percorso di suo figlio in casa, che non si lega ai suoi problemi di salute, con i quali è abituato a combattere ormai da due anni.

Il papà di Maniel Bortuzzo lancia una frecciata a Lulù?

Il signor Franco non ha fatto esplicitamente dei nomi ma è chiaro che con le sue parole si stesse riferendo a Lulù. Non è la prima volta del resto che parla del rapporto che suo figlio ha con la ragazza. Sia lui che sua moglie si sono espressi in modo molto chiaro sottolineando che la ragazza romana non è il tipo di Manuel. E a tal proposito Bortuzzo senior ha commentato: “Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi“. Il padre di Manuel non ha fatto il nome di Lulù ma è evidente che si stesse riferendo proprio a lei. Poi ha concluso: “Non voglio immischiarmi, è il gioco ed è giusto che giochi come meglio crede.”