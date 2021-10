Manuel Bortuzzo frena con Lulù ma lei sembra non capire: “Fuori non ci sarà nulla”

Manuel Bortuzzo ha spiegato in tutte le lingue del mondo di non essere interessato a una storia d’amore nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma soprattutto ha fatto capire ( a chi le orecchie le ha aperte) che non è interessato a un certo tipo di atteggiamento. Non vuole essere soffocato, vuole avere i suoi spazi, non ha bisogno di una donna al suo fianco che le rinfaccia attenzioni o altro. Ha sbagliato però una cosa fondamentale: a non essere chiaro ma molto chiaro, con Lulù Selassiè. Perchè è evidente che siamo di fronte a due ragazze, Lulù e Clarissa mentre Jessica è fatta tutta di un’altra pasta, che si fanno film dove pellicola non c’è. Due settimane fa Clarissa continuava a dire che Manuel ci tenesse a sua sorella, quasi pronta ad andare a comprare l’abito da sposa, senza rendersi conto che Manuel è un uomo come tanti e che probabilmente quel bacio c’è stato perchè gli andava ma poi le cose sono finite lì senza un perchè. E invece Lulù continua a dirgli che sta male, che lo sente distante, che lo vorrebbe più vicino, che ha bisogno di dormire con lui, che le piace toccarlo, baciarlo sul collo anche se a lui non sembra fare effetto.

Ecco appunto, non gli fa nessun effetto. E Manuel sbaglia, lo ribadiamo, perchè in questi casi dire le cose con dolcezza o con pacatezza non serve, bisogna prendere una posizione ferma.

Il discorso di Manuel Bortuzzo e Lulù

Nelle ultime ore Manuel ha provato a essere un po’ più diretto e ha fatto questo discorso a Lulù:

Tu non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me. Poi vedo che dici sempre ‘sto male, male, male’ e a un certo punto io non so più cosa fare. O ti compro una farmacia… […] Non mi piace essere toccato. […] Io sto bene sia con te che con Aldo e letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali“.

Nel frattempo nella casa del GF VIP le altre concorrenti si sono rese conto di una cosa molto particolare, che a quanto pare Manuel invece non ha notato. Lulù potrebbe avere un disturbo alimentare e sono molto preoccupate per lei.