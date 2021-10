Amici 21 ci aspetta lunedì: tutto quello che vedremo l’11 ottobre 2021

Cambia la programmazione di Mediaset per questo fine settimana. Salta infatti la puntata speciale di Amici 21 prevista per domenica pomeriggio. Il 10 ottobre infatti, dalle 15, si giocherà la partita che vedrà la nostra Italia impegnata per conquistare il terzo posto nella Nations League. Mediaset quindi ha deciso di programmare solo le soap alla domenica e il talent di Maria de Filippi si sposta al lunedì. La puntata però è stata registrata ieri quindi siamo in grado di raccontarvi in modo dettagliato, con spoiler e anticipazioni, tutto quello che succederà nella prossima puntata speciale di Amici. Vi ricordiamo quindi, prima di iniziare con le anticipazioni, che Amici 21 non andrà in onda domenica ma che ci aspetta su Canale 5 lunedì 11 ottobre 2021 al posto di Uomini e Donne.

Amici 21 anticipazioni e news: tutto quello che vedremo l’11 ottobre 2021

Come saprete, questa settimana ci sono in sfida 4 allievi di Amici che sono stati scelti dai compagni dopo che al produzione ha deciso di dare un provvedimento disciplinare per via delle condizioni in cui versa la casetta. Anche quest’anno, ci ritroviamo a parlare di sporco, disordine e regole non rispettate e come rivelano le anticipazioni tra l’altro, Maria de Filippi sarà costretta a fare un lungo discorso ai ragazzi sulle regole che devono essere rispettate. La conduttrice è sempre dalla parte dei giovani allievi ma forse questa volta, dovrà mettere i puntini sulle i.

Quattro quindi le sfide per due ballerini e due cantanti che rischiano di lasciare la scuola

Come dicevamo in precedenza, sarà una puntata di rimproveri per i ragazzi. Abbiamo già visto Anna Pettinelli questa settimana molto arrabbiata con Inder, la coach ha tolto al suo allievo anche il cellulare ma a quanto pare non è bastato. Dopo l’esibizione Anna aveva confermato la maglia al cantante ma quando è stato mostrato un video in cui si vedeva tutte le regole che aveva infranto, anche dopo i rimproveri, la Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia. Stessa sorte per Flaza, anche lei si esibisce e riceve la maglia da Lorella ma anche per lei c’è un video e si vede che non rispetta le regole. Neppure Lorella transige e anche Flaza resta con la maglia sospesa. Brutte notizie per Elisabetta che dovrà affrontare una sfida la prossima settimana per volere di Lorella Cuccarini. Per gli altri allievi di Amici 21 la puntata fila abbastanza liscia.