Con Andrea Iannone e Lucrezia Lando c’è già la prima coppia di Ballando con le Stelle?

Andrea Iannone è uno dei protagonisti più attesi di Ballando con le Stelle 2021 e per lui non poteva che esserci un’insegnante di danza bella e brava come Lucrezia Lando. Aggiungiamo poi che sono entrambi single ed ecco che la prima coppia di Ballando con le Stelle si è già formata. Ancora prima che inizino le danze in prime time su Rai 1 la rivista Gente racconta di questo presunto nuovo amore tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Manca pochissimo al via, alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e il gossip ha già beccato la coppia in atteggiamenti intimi dopo le prove. C’è già il primo flirt prima di scendere in pista? Le emozioni sono già alle stelle, Iannone confessa che i sorrisi con Lucrezia gli vengono bene ma i passi un po’ meno.

Il messaggio di Jeremias Rodriguez per Andrea Iannone

Il pilota sembra un po’ preoccupato, continua a sorridere accanto alla sua maestra di ballo ma avvisa tutti che sulla pista di Ballando con le Stelle non sarà un campione, almeno non per il momento. Si sta impegnando tanto ma l’impresa questa volta per lui è difficile. Sui social gli risponde Jeremias Rodriguez: l’ex cognato non gli crede, pensa che sarà bravissimo perché non può avere dimenticato i passi che gli ha insegnato lui in passato.

Non c’è dubbio che la storia d’amore finita tra Iannone e Belen Rodriguez tornerà tra le pagine del gossip perché è anche per la showgirl argentina che nel cast di Ballando con le Stelle quest’anno c’è Andrea Iannone.

Lucrezia Lando è giovanissima, ha solo 23 anni. Andrea Iannone ne ha 32 ma entrambi sono liberi. Il pilota, dopo le sue dichiarazioni sulle ex, sembra abbia il cuore libero. Stesso discorso per la ballerina che ha archiviato la sua storia d’amore con Marco De Angelis, ex di Ballando con le Stelle.