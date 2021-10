Lulù bacia Manuel e spera in un futuro con lui: Bortuzzo non riesce a chiudere

Manuel non ce la fa proprio. Eppure ne aveva parlato con Aldo Montano, aveva chiesto all’amico dei consigli, per sapere quale fosse il modo giusto di comportarsi con Lulù. Ma a quanto pare non ha trovato il modo per far capire, ancora più chiaramente, quello che sta succedendo. Eppure sia le ragazze che i ragazzi in casa hanno consigliato a Lulù di mollare la presa, di usare la tattica di chi si fa desiderare. Ma lei proprio non ce la fa a cambiare strategia e a lasciare un po’ andare il giovane. E ieri persino dal confessionale le hanno fatto capire che forse deve rallentare, visto che Manuel non prova le stesse cose per lei. Per tutta risposta, la concorrente del Grande Fratello VIP 6 si è accozzata ancora di più a Bortuzzo, che non ce l’ha fatta, sbagliando, a dirle quello che pensa realmente. E’ palese che la ragazza si stia illudendo e che forse bisognerebbe dirle le cose come stanno. Se Manuel ha paura della sua reazione e non vuole urtare la sensibilità di Lulù è palese che serva l’intervento di qualcuno. Cosa potrebbe fare la ragazza se vedesse i video in cui Manuel chiede aiuto per mettere fine a questa relazione? Potrebbe prenderla ancora peggio…

Qui lo sfogo di Manuel con Aldo

Manuel Bortuzzo non riesce a staccarsi da Lulù Selassiè

Mentre Manuel non ha dubbi sul fatto che questa storia non esiste in casa e soprattutto non esisterà mai fuori, Lulù continua a vedere cose che non esistono. Raccontando quello che è successo in confessionale, la ragazza spiega a Manuel: “A me hanno chiesto a che punto ero con te, come stava andando e cosa pensavo. A te hanno chiesto di noi? Non i ragazzi, sto parlando del confessionale, ti hanno parlato di noi? […] Mi fai stare male dai, ho paura.“

Lulù forse ha paura di ammettere che quel distacco che sente non è la timidezza di Manuel ma reale freddezza perchp il Bortuzzo è totalmente disinteressato a lei. La ragazza ha poi continuato. “Comunque non siamo amici. Io ho dei sentimenti per te e e mi immagino qualcosa. Dentro di me spero che ci sarà un continuo, altrimenti non stavo con te. Loro mi hanno chiesto se io sono più avanti di te nel sentimento. “

E poi: “Nel confessionale mi hanno detto che secondo loro io sono più avanti di te. Ho anche pianto, ma che scatole lasciateci vivere la nostra storia. Io voglio darti serenità e secondo me noi ce l’abbiamo”. Qualcuno la fermi prima che sia troppo tardi.