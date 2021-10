Amedeo Goria padre a 68 anni? Nella notte la reazione

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 8 ottobre 2021, sono state mostrate alcune immagini andate in onda a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso aveva mostrato le foto pubblicate da alcune riviste di cronaca rosa che ritraevano la compagna di Amedeo Goria in giro con una pancino che in realtà la conduttrice ha definito un pancione sospetto. Vera Miales potrebbe essere incinta? La conduttrice si era augurata che Goria venisse a conoscenza di questo rumors anche se ci sembra parecchio bizzarro che una ragazza incinta non chieda di vedere il suo fidanzato per dare questa notizia e che si organizzino questi strani teatrini. E’ mai possibile che Vera sia incinta e che abbia deciso di farlo sapere ad Amedeo Goria via tv, senza metterci la faccia? Ieri Alfonso Signorini ha mostrato il servizio di Pomeriggio 5 al giornalista che in puntata ha mantenuto una certa pacatezza ma poi nella notte si è sfogato con i suoi compagni, dicendosi molto preoccupato soprattutto per una eventuale reazione di Guenda e Gianamedeo.

Amedeo Goria padre a 68 anni? La reazione

Amedeo ha commentato: “Quella pancia è di una donna di due/tre mesi, io non vedo Vera da circa quarantacinque giorni..“. E si caro Amedeo i conti tornano eh…Oltretutto quella non è la pancia di una donna incinta al secondo mese, quando neppure si nota niente, soprattutto se la donna è magrissima come Vera. Il giornalista ha continuato: “Sono notizie che beh, possono succedere…Se sono fertile? Purtroppo sì, anche altre volte è successo, ci sono stati dei rischi. Se sono felice di essere fertile? Dovrei farmi sterilizzare. Una bella vasectomia”.

Goria più che pensare all’ipotetico bambino che potrebbe arrivare, ha pensato alla reazione dei suoi figli, e ha detto: “Sono preoccupato. […] Immagino però Guenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa, prima l’ho vista ma non mi ha potuto dire niente. Lei ora è un po’ fuori da tutto”.

Parlando poi con Jo Squillo Goria ha aggiunto: “Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà – a 68 anni – di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei“.