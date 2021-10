Lulù gelosa di Manuel sgrida Sophie perchè gli sta vicino: “Se fai così io muoio”

Lo stiamo dicendo ormai da giorni ma a quanto pare, lo spettacolo in questo paese viene prima di ogni altra cosa, e poi si punta il dito contro quello che succede in Brasile. Lulù Selassiè non può stare nella casa del Grande Fratello VIP 6. E’ una creatura fragile che ha bisogno di aiuto, ma di persone serie che si possano occupare di lei. Una ragazzina di 20 anni non può avvicinare una concorrente del Grande Fratello VIP e farle una piazzata solo perchè mentre tutti ballavano alla festa per il compleanno di Manila, lei è andata a prendere Manuel per coinvolgerlo. Lulù è possessiva al limite del possibile, e la cosa assurda è che Manuel continua a ignorare questi atteggiamenti ( ieri davanti a lui ha preso la sigaretta che le ha passato Sophie e l’ha gettata a terra). Gesti che dovrebbero essere un campanello di allarme perchè la situazione potrebbe degenerare. E quello che è successo ieri con Sophie, ne è la dimostrazione. Lulù ha detto delle cose gravissime, ma non per la gelosia verso Manuel, che passa in secondo piano, ma per il suo benessere psicofisico.

La piazzata di Lulù a Sophie è raggelante

Dopo aver visto Sophie prendere Manuel e portarlo in pista per ballare ( non in camera da letto isolati), Lulù si è avvicinata ai due ed è rimasta appiccicata a entrambi. Ha prima provato a chiedere a Manuel di isolarsi insieme a lei ma davanti al rifiuto del ragazzo ha cambiato tattica e ha chiesto a Sophie di poter parlare con lei.

Ho visto che tu gli vai sempre vicino. Tu mi avevi detto che avresti evitato di farlo e invece… Ok che cerchi di includerlo, ma tranquilla amore che ci penso io. Questo mi mette molta ansia, perché ho già tanti problemi nella mia vita. Per cui questa situazione che ho con lui mi dà tanta serenità e quindi la voglio soltanto per me. Pensavo fosse chiaro. Amore se tu puoi evitare certe attenzioni. Anche perché altrimenti mi fai malissimo. Per cortesia ti prego.

Usare termini come sofferenza, stare male, in questo contesto, denota tutto il bisogno di aiuto che la principessa ha.

E ancora:

Perché io non posso ancora soffrire. Cioè non posso, veramente troppe volte mi è successo nella vita una cosa del genere. Non posso permettere che accada di nuovo qui al GF Vip. Anche perché altrimenti muoio è. Ok che mi dici che non hai altri fini, vabbè, ma è meglio se puoi evitare.

La povera Sophie ha ascoltato incredula le parole di Lulù e dobbiamo ammetterlo, è stata fin troppo paziente e con calma ha cercato di spiegare. Un’altra forse al suo posto, l’avrebbe mandata a quel paese 5 secondi dopo l’inizio della conversazione. E va bene che anche in casa si sono resi conto della situazione, ma assecondare Lulù in tutto e per tutto, non aiuta.

La Codegoni ha provato a spiegare:

Eravamo tutti insieme a ballare. Poi se lo vedo lì da solo cerco di coinvolgerlo. Lo faccio per questo spero tu mi capisca. Pensavo davvero fosse tutto chiarito. Ti ho detto che giuravo su mia madre che non mi interessava. Era proprio una cosa per includere lui. Assolutamente è chiaro, eviterò di certo da qui in avanti. Però devo dire che non lo faccio mai con un secondo fine. Mi auguro che almeno tu abbia capito adesso che non cercavo altro se non di stare tutti insieme