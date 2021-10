Vera Miales è incinta? Il confronto con Amedeo Goria al GF VIP 6

Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 6 questa settimana, sa bene che Amedeo Goria ha passato qualche giorno a chiedersi se sta per diventare padre o meno. Dopo la diretta di venerdì sera, Amedeo aveva manifestato la sua volontà di parlare con Vera di quello che era stato detto in puntata, del resto era più che logico pensare che volesse sapere se la sua non fidanzata fosse incinta. Vera Miales è in dolce attesa oppure no? Come annunciato nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, 11 ottobre 2021, a poche ore dalla diretta del GF VIP, la Miales sarà una delle protagoniste della puntata di oggi del reality di Canale 5. Vera avrà modo a quanto pare di parlare direttamente con Amedeo ( e con altri 3 milioni di spettatori). Non sappiamo se Goria e la sua fidanzata-non fidanzata si siano sentiti o meno questa settimana. Il giornalista non ne ha parlato molto in casa, forse perchè non ha potuto condividere con gli altri quello che è successo in privata sede. Ma i suoi coinquilini si sono esposti anche sul tema. C’è chi l’ha presa con il sorriso, cercando di ironizzare con Amedeo, ma c’è anche chi ha avuto qualcosa da ridire sull’atteggiamento di Vera. Ed è per questo che, come è stato anticipato dalla Gentilin nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, ci sarà modo di vedere un confronto anche con Alex Belli e Aldo Montano. Pare che la fidanzata di Goria non abbia gradito quello che i due hanno detto ad Amedeo dopo le rivelazioni di Signorini in puntata. Nel frattempo Vera ha anche reso privato il suo profilo instagram, per cui non è dato sapere, quelle che sono state le sue mosse “social” delle ultime ore. Fino a ieri, la ragazza postava molte foto e in alcune storie, si intravedeva quello che poteva essere un pancino. Ma questa gravidanza, sarà vera oppure no? E se Vera Miales fosse realmente incinta, perchè non ha chiesto subito di poter comunicare tutto questo a Goria?

Vera Miales è incinta? Stasera la verità

Chiaramente solo Vera può sapere se questa gravidanza è reale o meno e se quelle foto mostravano davvero una pancino oppure no. Il mistero aleggia nella casa, ieri sera ad esempio, Francesca Cipriani ha chiesto a Raffaella Fico quando lei ha iniziato ad avere delle forme nella gravidanza di Pia e se quelle di Vera potessero essere le forme di una donna al terzo mese, al quarto mese…In casa c’è una tesi: quella che Vera possa esser rimasta incinta si, ma di un altro uomo. E forse queste illazioni non sono state molto gradite dalla Miales…Vedremo questa sera che cosa succederà.