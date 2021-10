L’insostenibile pesantezza di Raffaella Fico: si lamenta di tutto e tutti

Raffaella Fico non si regge. Ma per davvero. Nella casa del Grande Fratello VIP 6 passa il suo tempo a dormire, a lamentarsi oppure a sparlare degli altri. Queste sono le attività preferite della concorrente del reality di Canale 5. La cosa bizzarra è che cambia spesso il suo atteggiamento anche in base a chi prende di mira. Pensiamo ad esempio allo stupido incidente capitato ieri sera, quando Soleil per sbaglio ha appoggiato forse con troppa forza un bicchiere sul tavolo, che stava volando via. La Fico è stata capace di fare una di quelle piazzate che neppure di fronte a una pistola puntata alla tempia, una persona un attimino rilassata e non prevenuta avrebbe fatto. La Fico non ha mai battuto ciglio di fronte alle sceneggiate della Cipriani che ha distrutto mezza casa, non ha detto una sola parola per il fatto che a causa di Francesca non ci siano stati i soldi per la spesa. Ma di fronte alla richiesta di Soleil di comprare più verdura o frutta allora inizia a lamentarsi e ad accusare le altre persone di non sapersi far rispettare e di obbedire a Soleil. Ma siamo seri? E’ un gioco, è un reality, non si dovrebbero neppure pensare certe cose, soprattutto quando non sai cucinare neppure un uovo e hai delle altre persone che provano a fare qualcosa di diverso tutti i giorno.

Raffaella Fico ancora contro Soleil

la fico si lamenta che sole mangia sempre le verdure, ha rotto il cazzo raga dai FUORI. pure per il cibo deve rompere ma una può mangiare il cazzo che vuole? #gfvip pic.twitter.com/JvFXTceSld October 13, 2021

Raffaella Fico al GF VIP 6: che pesantezza

In un reality come il Grande Fratello VIP 6 serve voglia di partecipare al gioco, serve entusiasmo e voglia anche di ridere e scherzare con le altre persone. Ed è chiaro che a Raffaella possa mancare sua figlia, questo non lo mettiamo in dubbio, ma il suo astio con molti concorrenti è davvero esagerato. Ne fa sempre una questione di vita o di morte, come con la frase di Miriana su Francesca. Dilata tutto, amplifica le situazioni e non si gode forse con lo spirito giusto quello che resta un gioco. Sarà lei a lasciare il gioco venerdì sera, visto che questa settimana è finita al televoto per volere della Trevisan? Vedremo.

