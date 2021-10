Amici 21 anticipazioni: il destino di Flaza e l’ennesima punizione per i cantanti

E’ stata registrata ieri la puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5. E non mancano le anticipazioni che ci rivelano cosa faranno gli allievi della scuola di Maria de Filippi ma non solo. Dopo l’eliminazione di Inder, voluta fortemente da Anna Pettinelli, ci si aspetta di conoscere anche il destino di Flaza. La cantante potrà restare nella scuola, che cosa ha deciso Lorella Cuccarini che settimana scorsa le ha sospeso la maglia, dopo aver visto tutto quello che Flavia aveva fatto, anzi non fatto? Per voi news, spoiler e anticipazioni in attesa della puntata che andrà in onda domenica 17 ottobre 2021 su canale 5.

Amici 21 news e anticipazioni: Flaza resta nella scuola?

Sarà ancora una volta Maria de Filippi a prendere la parola per spiegare che i cantanti, nonostante i richiami e le punizioni che la produzione ha preso, continuano a non rispettare le regole e che per questo motivo, per l’ennesima volta, sono stati tutti puniti. Per Flaza però non c’è un destino diverso dai suoi amici. Lorella Cuccarini infatti ha deciso di darle un’altra possibilità. Ricorda che si tratta di una ragazza di 20 anni e lei non se la sente di essere giudice in questo caso, e almeno per il momento, le lascia la maglia, poi si vedrà.

Una punizione per tutti i cantanti di Amici 21

Come dicevamo in precedenza, nella puntata di Amici in onda domenica, scopriremo quella che è la punizione per tutti i cantanti. Non hanno avuto modo di esibirsi con i loro brani ma hanno dovuto cantare una cover preparata in soli 60 minuti. A giudicare la prestazione c’è stato Ermal Meta. Tra i migliori in questa prova, ci sono stati Alex, che ha ricevuto un 7,5 e poi Nicole che ha conquistato un 7. Non male neppure Rea, anche per lei un 7-. I peggiori invece sono stati LDA e Tommaso che non hanno neppure ottenuto la sufficienza. Giacomo invece non si è esibito perchè era molto provato per l’eliminazione del suo amico Matt. La cosa non è molto piaciuta a Zerbi che si è preso del tempo per decidere sul suo futuro.

