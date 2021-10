I vipponi sparlano di due concorrenti: una ha il cerume, l’altra puzza di pesce marcio

E’ stata una giornata di grande pettegolezzo per i vipponi. Nella casa del Grande Fratello VIP 6 si è fatto un taglia cuci degno delle opinioniste del popolo ( che tra l’altro sono scomparse dai radar nelle ultime settimane). In particolare i telespettatori hanno postato sui social diversi video in cui alcuni dei concorrenti sparlano di altri vipponi. Alex Belli, Lulù Selassiè e sua sorella Jessica hanno iniziato il chiacchiericcio e poi le principesse hanno continuato con altre comari, Francesca Cipriani e Raffaella Fico. Per i telespettatori più attenti, non è stato complicato, anche se i concorrenti non hanno fatto i nomi delle dirette interessate, capire chi fossero le donne di cui si parlava. Ma andiamo per ordine.

Grande Fratello VIP 6: una gieffina sotto accusa per il cerume

Alex ha confidato alle sorelle Selassiè che una ragazza in casa ha molto cerume nelle orecchie e ha detto: “Se è per questo c’è una donna qui che ha le orecchie piene di cerume. Delle croccantelle proprio. Tipo oggi son passato da vicino, ho guardato e mi sono detto ‘oddio’. Il fatto è che non ho avuto il coraggio di dirle niente. Non ho trovato la forze di dirglielo“. I telespettatori hanno postato dei tweet in cui dicono che Alex, aveva detto a Sophie dei suoi problemi con il cerume, quindi la persona in questione, sarebbe lei. Jessica, dopo aver appreso questo scoop clamoroso, è andata dalle sue amiche per condividere la notizia. “Ragazze lo dico a voi, perché non si tratta di voi. Ma ho un gossip molto croccante. Qui abbiamo un’orecchia croccantissima, piena di cerume. Una che vaga qui intorno“. La Fico ha subito replicato: “Mio Dio che schifo dai. Però ho capito! L’ho vista anche io questa persona, dopo lo dico anche a te Francy“.

La Selassiè aveva detto anche altro ad Alex, ma non lo ha riferito con lo stesso entusiasmo alla Fico. Il motivo? A detta di molti spettatori, la persona accusata di puzzare, sarebbe Ainett, e per questo motivo, le ragazze non avrebbero detto niente a Raffaella e a Francesca, che sono sue amiche…

Le principesse Selassiè: c’è qualcuno che puzza di pesce marcio in casa

Le due sorelle Selassiè ne avevano invece parlato con Alex Belli: “Se è per questo qui c’è anche gente che puzza di pesce marcio. Sì ha quell’odore terribile lì“. Alex Belli ha chiesto i nomi e Lulù gli ha detto qualcosa sottovoce: “Però non possiamo dirti così chi è. Aspetta (e glielo dice all’orecchio)“.

Precisiamo che le persone coinvolte in questa discussione non hanno fatto nessun nome ma che sono stati i telespettatori ad avanzare le ipotesi via social, mettendo insieme tutti i tasselli di questa chiacchierata. Domani sera si potrebbe approfondire questo argomento? Difficile.

