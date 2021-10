Manuel Bortuzzo ha ancora problemi di salute: potrebbe lasciare il GF VIP 6

Purtroppo Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 a un mese dall’inizio di questa avventura. Il ragazzo non sta bene da giorni e come ha confidato ieri ai suoi coinquilini le cose non sono migliorate. Ha un problema che si è presentato tre volte da quando è dentro la casa e in passato quando è accaduto, ha avuto bisogno di un intervento medico. Per questo motivo ha chiesto di poter incontrare i medici che lo seguono per chiedere un parere. Ieri un amico di Manuel è andato anche fuori dalla casa, probabilmente vedendolo un po’ giù, per salutarlo e lo ha invitato a continuare. Ma il Bortuzzo non si sente davvero bene tanto che ne ha parlato con diverse persone nella casa. “Non è normale che succeda così” ha detto a Lulù parlando dei suoi problemi alla vescica. Purtroppo la situazione non è semplice e il fatto che stia male, non gli permette neppure di godersi questa avventura come magari vorrebbe fare. “Questa cosa prima mi succedeva una volta ogni sei mesi, adesso mi è successa tre volte in un mese, quindi vuol dire che c’è un problema un po’ più grosso” ha detto Manuel spiegando a Lulù quello che sta succedendo. Anche Alex Belli si è mostrato molto preoccupato per le condizioni di salute del suo amico e ha provato a capire come mai stia succedendo. Ha pensato che potrebbe essere il genere di alimentazione che fanno in casa. Manuel non lo può sapere ma ribadisce che l’ultima volta in cui è successa la cosa, poi si è dovuto operare, per questo pensa che potrebbe lasciare il gioco.

Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6

Nel video, Manuel spiega a Lulù perchè potrebbe lasciare il gioco e quali sono le sue preoccupazioni

