Il video messaggio di Greta registrato a casa di Fabrizio Corona: segnale per Sophie Codegoni?

Si è scatenato davvero un pandemonio dopo che molti fan del Grande Fratello VIP 6 hanno capito che Greta, la fidanzata di Gianmaria Antonolfi aveva registrato il suo video messaggio per il fidanzato nella casa di Fabrizio Corona. Il mondo si sa, è davvero piccolo e soprattutto a Milano a quanto pare, non ci sono posti in cui andare a mangiare una pizza oppure non c’è una casa propria in cui registrare un video messaggio a quanto pare…In realtà quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti e del resto i fan del Grande Fratello VIP 6 non hanno dimenticato quello che Soleil e Gianmaria si dissero prima che Sophie Codegoni entrasse nella casa. Parlarono delle famose cene con Fabrizio Corona, senza fare il suo nome ma facendo riferimenti molto espliciti e di come la Codegoni sarebbe stata istruita per bene prima di entrare in casa ( lei stessa nella sua intervista per la rivista Chi parlò di quella volta in cui arrivò la polizia a casa Corona e lei disse di essere la fidanzata per giustificare la sua presenza nella casa). La stessa casa delle cene, che oggi ospita Greta. Greta fidanzata di Gianmaria che teoricamente non dovrebbe avere nessun legame con Corona e che invece, registra i video messaggi da casa sua. E’ fantastico come ogni anno, nel mondo del Grande Fratello, Fabrizio Corona riesca a mettere il suo zampino. E c’è ancora chi dice che non sa fare bene il suo lavoro…Se non fosse per lui, metà delle notizie di gossip non esisterebbero e non ci sarebbero neppure questi personaggi che poi Signorini eleva a Vip…E qualcuno però punta il dito contro Corona, che fa solo il suo di lavoro: vendere fumo, gossip finto, teatrini inventati.

Sophie Codegoni avrà capito il messaggio lanciato da Greta?

Ed è chiaro per tutti che quel video messaggio registrato da Greta a casa di Corona sia un chiaro segnale per Sophie Codegoni che dovrebbe riconoscere il quadro, capire che fa tutto parte del gioco per avere clip e visibilità e per continuare a restare nella casa del Grande Fratello VIP 6. Peccato però che ormai i telespettatori non sono i creduloni ai quali si vende la qualunque. Molti hanno una testa pensante e non amano queste sceneggiate…

Che poi sono state le dirette interessate, Soleil e Sophie a farsi sgamare eh, raccontando degli aneddoti niente male su quello che è successo prima della partenza del Grande Fratello VIp e rivelando strategie ed arcani che ormai tutti conoscono…In mezzo poi c’è Gianmaria, che forse è il solo a non aver capito quello che sta succedendo, oppure lo sa fin troppo bene e per questo non prende posizione?

