Vera Miales torna all’attacco dopo la gravidanza isterica ne ha per tutti

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 dopo la puntata di lunedì sera non sono mancati i commenti a quello che Vera Miales ha detto ad Amadeo Goria. La ragazza, arrivata nel giardino della casa con un abito da sposa, ha spiegato ad Amedeo di non essere incinta e si è giustificata per le tempistiche. Non poteva dirgli nulla prima perchè stava aspettando di fare degli esami. La Miales infatti ha detto di aver avuto una gravidanza psicotica, una cosa rarissima. La gravidanza isterica infatti, prevede che la donna sia convinta di essere incinta ma non c’è nulla di vero nella gravidanza. A questa convinzione, si associano modificazioni fisiche e sintomi soggettivi ( si può avere persino la nausea e il corpo si può modificare). Ed è quello che sarebbe successo alla Miales. Nella casa però non tutti credono alla fidanzata di Amedeo Goria. Nelle ultime ore quindi Vera, ha voluto dire la sua via social, rispondendo a chi ha preso una posizione si questa storia. Tra le altre, anche Manila Nazzaro. Ma non solo, la Miales lancia anche una frecciata a Guenda Goria, la figlia del suo compagno, anche se non fa il suo nome in modo esplicito.

La risposta di Vera Miales a Manila Nazzaro

“Cara Manila, non continuare a giudicarmi se non conosci i fatti e non sai quello che ho passato. Non sei né un giudice né un avvocato! Trova altri argomenti per attirare l’attenzione! Ma chi sei tu per dare responsi e dire che la mia in quelle foto era una pancia di tre mesi o due o sei? O, addirittura, era finta? Io ho avuto una gravidanza psicotica perché ho subito un forte trauma quest’estate proprio durante una vacanza con Amedeo. Lui ne è testimone! Sei una donna, sii solidale con le altre donne invece di sollevare dubbi infondati su un tema così importante!” ha scritto in una storia la Miales.

E a chi la accusa di aver spettacolarizzato il tutto, scegliendo anche un abito come quello che ha indossato ( tra gli altri anche Guenda Goria che non ha proprio accettato l’atteggiamento della modella), risponde così: “Ma quale spettacolarizzazione? Ma ce l’avete un cervello? Smettetela di essere banali, moralisti e finti perbenisti! Ritornate sulla Terra!.” La Miales poi ha postato anche una storia per il suo Amedeo: si augura che l’uomo prenda una posizione e la inizi a difendere in modo più deciso.

