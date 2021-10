Raffaella Fico nominata da Manila Nazzaro sbotta: “Mi hai tradita”

C’era da aspettarsi il faccia a faccia tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico nel corso della notte. La faccia della soubrette diceva tutto, dopo la nomination della Nazzaro che tra l’altro ha spiegato la sua scelta, nel peggiore dei modi. La Fico parlando con Signorini, non ha voluto prendersela più di tanto e ha chiuso la questione sottolineando che si tratta di un gioco e che alla fine va bene tutto. Ma quando la puntata è finita, le cose sono andate in modo un po’ diverso visto che Raffaella e Manila si sono confrontate e ne è nato un acceso dibattito. Tra l’altro apriamo una piccola parentesi: la Fico avrebbe meritato questa nomination solo per il modo in cui ha preso in giro Davide dopo la sua commozione in puntata. L’attore si è emozionato per il fatto che il pubblico ancora una volta lo ha salvato e lei, con i soliti modi molto empatici ha commentato: “Ragazzi non vi aspettate che io pianga se esco, io ho una vita fuori, sorriso, mica faccio come lui che piange“. Ecco solo questa frase, sarebbe valsa la nomination di tutta la casa. Ma torniamo alla discussione con Manila dopo la puntata del Grande Fratello VIP 6 del 15 ottobre 2021.

Il faccia a faccia tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico

Il duro sfogo di Raffaella dopo la nomination di Manila:

Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Tu mi avevi detto ‘non ti voterei mai nemmeno se me lo chiedessi’. Guarda un po’ mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non te l’ho mai detto e non dire bugie. Testuali parole, mi avevi promesso che non mi avresti nominata. Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo con Soleil e non l’hai votata?!

E ancora:

C’erano più persone che potevi votare e non l’hai fatto. Questo mi dice tanto di te. Ho la libertà di restarci male? Poi è inutile che volti le spalle e te ne vai! Io sono serenissima, stai serena tu carina.

E altre accuse:

La cosa che mi fa rabbia è che prima di entrare in Mystery ti ho anche detto ‘non votare me, mi raccomando’. Come non è vero? Ma stai davvero scherzando spero. Eravamo vicine all’entrata e te l’ho detto. E mi fa rabbia che dici che non hai sentito, quando in realtà mi hai guardata benissimo. Menomale ci sono le registrazioni! Poi dentro la mystery avevi le carte in mano e mi hai detto che non mi avresti votata.

La puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri, lo ricordiamo, si è chiusa con quattro donne a rischio eliminazione. Sono Raffaella Fico, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan.

