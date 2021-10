Loredana Lecciso non fa il tifo per Al Bano a Ballando con le Stelle?

Mentre Al Bano si esibiva sulla pista di Ballando con le Stelle non c’è stato nemmeno un messaggio o post di sostengo da parte di Loredana Lecciso. Che la compagna del cantante si sia infastidita per la battuta di Selvaggia Lucarelli? Un look molto simile a quello di Romina Power e la Lucarelli non si è lasciata sfuggire il commento. Una provocazione dietro l’atra tra la giurata e Al Bano ma è il silenzio della Lecciso che sorprende. Lei sempre pronta a sostenere la sua famiglia in tv ieri sera forse non ha seguito Ballando con le Stelle o forse ha seguito tutto. Anche Romina Power non ha detto nulla, forse lei davvero non ha visto l’ex marito mentre danzava con la splendida Oxana.

Sulle note di Nel sole Al bano balla poco con la sua ballerina

Come previsto Carrisi sul palco di Ballando con le Stelle con o senza passi di danza è stato il padrone, illuminato dalla sua insegnate che per è costretta a muoversi su un piede solo. Lo zero di Guillermo Mariotto era una promessa, un’anticipazione già data a Storie Italiane, ma anche meritata. Al Bano nonostante l’amicizia con il giurato non ha incassato, ha proposto lo scambio di occhiali e ha cantato la sua canzone ricordando a tutti che lui è un artista e tirando fuori una voce che se è possibile è sempre più potente.

Se la famiglia di Al Bano non lo ha ancora sostenuto sui social ci ha pensato Oxana Lebedew: “Ballare con lui è un onore”. E’ un suo idolo e dopo il suo incidente al piede lo è ancora di più. Il cantante di Cellino San Marco on ha voluto cambiare insegnante, Oxana e Al bano restano insieme. “Al Bano è la mia roccia” ha affermato la ballerina al termine della coreografia, felice di quel sogno.

