Al Bano è pronto per Ballando con le Stelle? “Io con il ballo non c’entro niente”

Ospite in collegamento con Storie Italiane Al Bano e la sua insegnante di ballo Oxana Lebedew confermano che a Ballando con le Stelle domani sera saranno insieme nonostante il problema al piede della ballerina. C’è però altro per Al Bano: “Io con il ballo non c’entro niente, io invidio chi balla, io so cantare”. Fa riferimento poi alla sua ballerina che danza divinamente anche con un piede solo e forse per tattica, forse per umiltà o perché davvero è il meno bravo ripete: “Io ho avuto tanto tempo per la musica ma per il ballo poco”. Vanno in onda le immagini di qualche anno fa quando Al bano partecipò con Romina Power come ballerini per una notte. Fu un successo, soprattutto di ascolti. Tutti pensano che lui sia un artista e in quanto tale anche con un solo passo saprà riempire il palco. “Ma io sul palcoscenico ci so stare e ne vedrete delle belle, solo un minuto e mezzo e vedrete qualcosa di speciale ma insisto che io con la danza non c’entro niente”.

Al Bano vincerà Ballando con le Stelle

Praticamente impossibile per lui ma non solo per lui, ovvio: “Non ci conto perché giuro ho visto dei concorrenti veramente bravissimi e faccio gli appalusi a loro. Io sottolineo la mia difficoltà con il mondo della danza ma confesso che mi sto divertendo molto e questo è l’importante; come spero che si divertiranno gli altri guardando Ballando con le Stelle”.

Da vero artista Al Bano punta a fare spettacolo ma Vera consiglia a tutti di divertirsi e di godersela: “Tutti mentre sono nel mezzo del programma si lamentano per stanchezza, per il lavoro che è tanto, per la giuria ma poi tornano l’anno dopo e dicono che sentono la mancanza”.

Carrisi è preoccupato, a lui in realtà non piace perdere ma queste volte lo sa: “E’ che sono tutti più bravi”.

