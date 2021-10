Per Manuel Bortuzzo c’è la speranza di tornare a camminare

Non è la prima volta che Manuel Bortuzzo confida che potrebbe tornare a camminare ma al GF Vip rivela per la prima volta la sua speranza. E’ a Davide Silvestri che spiega come con una serie di interventi potrebbe un giorno rimettersi in piedi. Da due anni Manuel Bortuzzo è costretto sulla sedia a rotelle, da quel maledetto giorno, ma i medici non hanno del tutto escluso la possibilità di riprendere la mobilità della parte inferiore del corpo. E’ con Davide che Manuel entra nel dettaglio spiegando come qualcosa si potrebbe recuperare.

Manuel Bortuzzo sulla possibilità di camminare: “Qualcosa si può riprendere”

Bortuzzo è in giardino con Silvestri, gli spiega che il midollo è una cosa molto complessa, quindi non è certo facile che ritorni a camminare: “ u devi immaginarti una roba con miliardi di filamenti e connessioni, io molti li ho tranciati, ma alcuni sono ancora collegati. Molti sono ancora integri quindi le cure per tutti i collegamenti sono quasi impossibili da pensare”.

Ha aggiunto: “Tu per potermi curare dovresti prendere tra i miliardi di filamenti quelli giusti e collegarli. Filamento A e filamento A e unirli e così con tutti gli altri. Dovrebbe tutto essere collegato in modo perfetto. Si tratta di un lavoro quasi impossibile. Però nonostante ci si questo problema, il corpo umano è portato al recupero, non a morire” è quindi possibile e poi ci sono altre cose da fare, agire in modo esterno con degli interventi.

Manuel Bortuzzo non si arrende di certo: “Fino a che posso, che son vivo io mi impegnerò. Non dirò di non fare le operazioni. I medici con me sono stati chiari su cosa potrò recuperare. Se fosse ‘no, è impossibile’, me l’avrebbero detto”. La sua è una situazione complessa, delicata ma la speranza c’è ed è forte.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".