Per le principesse Selassiè arriva una lettera dalla mamma: lacrime al GF VIP 6

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 18 ottobre 2021, dopo il momento dedicato a Lulù che ha raccontato una parte della sua complicata storia, c’è stato uno spazio emozionante dedicato alla lettera che la mamma delle principesse ha inviato alle sue figlie. E ovviamente tanta commozione per Jessica, Clarissa e Lucrezia che non vedevano l’ora di ascoltare le parole della loro mamma. Non dimentichiamo che le tre ragazze non vivono una situazione semplice in casa, sanno che il loro papà è in carcere e aspettano che dimostri la sua innocenza, ne hanno parlato più volte in casa con i concorrenti del reality. Clarissa ha anche confidato che se suo padre dovesse tornare a casa nelle prossime settimane, lei lascerebbe subito il gioco per correre ad abbracciarlo. In attesa di sapere che cosa succederà al loro papà, ieri le tre principesse, hanno ricevuto la lettera della mamma che ha speso per loro, chiaramente, delle bellissime parole.

Una lettera per le principesse Selassiè: le parole della mamma

La dolce lettera della mamma delle principesse:

Amori miei, come state? Jessica, amore mio. Sono fiera di te. Hai sempre la visione chiara delle cose e ti prendi cura delle tue sorelle con grande delicatezza e gentilezza, sempre disponibile con tutti. Cara Clary, my sweet love, ascolta le persone più grandi di te che hanno avuto esperienze diverse. Non perderti in troppe chiacchiere! Molte volte fa più rumore un minuto di silenzio che dieci minuti di parole. Canta, allenati e balla.

E ancora: