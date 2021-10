Soleil Sorge cerca di capire se Miriana è davvero interessata a Nicola Pisu: sul web si dubita

Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan sembrerebbe star nascendo una dolce e romantica storia d’amore. Nicola ha già detto di essere nella fase dell’innamoramento, che non significa essere innamorato, ma essere molto interessato a una persona e provare qualcosa per lei. Lo ha spiegato molto bene a Miriana in questi giorni. La Trevisan ci va con i piedi di piombo e la cosa porta molti spettatori del Grande Fratello VIP 6 a pensare che non sia realmente sincera con il Pisu. Anche in casa si sta cercando di capire che cosa ci sia realmente tra i due. Soleil, che ci tiene molto a Nicola, dopo la serata che lui e Miriana hanno trascorso insieme, ha raccolto le confidenze della Trevisan, cercando di capire se davvero la bella ex di Non è la Rai, possa provare qualcosa per Nicola. Miriana non è molto chiara e forse non ha ancora capito che cosa vuole, anche se ieri tra lei e Nicola è arrivato il primo bacio. Questo suo vacillare, ha portato molti spettatori a pensare che stia solo giocando e che in realtà sappia già bene di non volere una storia con Nicola. Sarà vero? Non possiamo saperlo. Possiamo però dirvi che Miriana ha chiesto a Nicola di non dire niente dei baci che ci sono stati tra loro ( e questo in parte sembrerebbe confermare la tesi di Katia Ricciarelli che l’aveva accusata di non essere molto sincera con gli altri). Miriana ha spiegato che tanto vedranno tutto venerdì con i video, e che allora capiranno.

Primi baci tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Miriana Trevisan parla con Soleil di quello che prova per Nicola

Come detto in precedenza, Soleil ha provato a capire come stanno le cose e la stessa Miriana le ha voluto confidare quello che prova per Nicola. “Se ho capito se posso andare oltre? Forse ancora non l’ho capito del tutto. Lui è stato molto carino, mi ha fatta stare bene. Certo, deve capire che io non sono una donna facile e semplice. Spero che l’abbia già compreso. Sono una persona che si annoia facilmente. Deve viaggiare con me, giocare con me, ballare con me ed essere sempre curioso. Adesso però dovrebbe avere un po’ più di iniziativa. Tu sai di cosa parlo, non soltanto di cose fisiche. Anche perché mi freno tanto a lasciarmi andare fisicamente. Io guardo le telecamere e vedo la faccia di mio figlio” ha detto Miriana. Ecco a giudicare dalle sue parole, non si vedrebbe questo grande entusiasmo…

Però è anche contenta di quello che Nicola ha fatto organizzando la cena e prendendo quindi una iniziativa: “Questa cena che ha organizzato mi è piaciuta. Lui l’ha chiesto al GF, per me ha vinto. Questa è stata una bella dimostrazione. Però io ho bisogno di tanti altri stimoli. Lui mi piace, però potrebbe annoiarmi facilmente. Al momento sto bene, mi rilassa e mi fa sentire apprezzata. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà e come mi sentirò.” Ecco se all’inizio di una storia si provano queste cose, forse le cose non iniziano con il piede giusto e i dubbi di chi segue il reality da casa, sembrerebbero quindi essere motivati…

