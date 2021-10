Ad Amici 21 si forma la prima coppia, scatta il bacio ma è bufera sui social

Ieri, 20 settembre 2021 è stata registrata una nuova puntata di Amici 21, quella che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5! Come sempre, pochi minuti dopo la registrazione della puntata, sono arrivate le anticipazioni che hanno rivelato ai fan del programma di Canale 5 tutto quello che è successo in studio con Maria de Filippi. E tra le tante cose, c’è stato modo anche di alleggerire l’atmosfera mostrando un video di due ragazzi che si sono avvicinati in casetta! Si sta formando a quanto pare la prima coppia nella scuola di Amici 21. C’è stato anche un bacio che è stato mostrato in un video romantico di cui sono stati protagonisti il cantante Albe e la ballerina Serena. La notizia di questo bacio è arrivata quindi subito sui social, dove si è scatenato un putiferio. Il motivo? Su alcune pagine Twitter sono comparse delle storie di quella che si pensava essere la fidanzata di Albe e quindi si è parlato di un possibile tradimento. E invece si trattava di immagini del passato, perchè il cantante, da tempo, è single. A scendere in campo per fare chiarezza e mettere un punto alla vicenda, le persone vicine ad Albe che hanno voluto mettere i puntini sulle i in questa spiacevole situazione.

Qui le anticipazioni della puntata di Amici 21 in onda domenica

Albe e Serena sono la prima coppia di Amici 21 ed è caos

Un amico di Albe quindi su Instagram ha raccontato:

Visto che su Twitter e Instagram non si parla d’altro, ci tenevo a comunicare che Alberto è single. Quindi è libero di fare quello che più sente. Le polemiche sono nate visto che è comparsa una foto di 2/3 settimane fa in cui era in videochiamata con, ai tempi, la sua fidanzata. Lui è single da prima che iniziasse a frequentare la persona che frequenta ora. Quindi non c’è stato nessun tradimento. Basta con i commenti immaturi e non fondati. Albe è nella scuola di Amici per fare musica, la gente da fuori deve parlare di musica.

Le parole dell’amico di Albe non hanno convinto comunque molti fan del talent di Canale 5 che si chiedono come sia possibile che si volti così facilmente pagina. Eppure dovrebbero saperlo bene, visto che anche nelle passate edizioni i partecipanti ad Amici hanno chiuso storie con ex storiche per nuove conoscenze o hanno avuto anche un paio di storie con compagni a distanza di poche settimane. E’ un po’ quello che succede quando vivi praticamente h24 insieme e i tempi si dilatano in un modo che non ci immaginiamo…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".