Il post dello staff di Nicola Pisu fa infuriare i fan di Miriana Trevisan e non solo

Quando si entra in un reality come il Grande Fratello VIP 6 si affidano i propri social a chi da casa guarda il programma e dice la sua. C’è chi sceglie di seguire una linea molto neutrale, senza commentare in modo assatanato e ossessionato quello che i vipponi fanno i casa ( anche perchè non ne conoscono il pensiero) e c’è chi invece si schiera da una parte o dall’altra. Il post che questa mattina lo staff che gestisce la pagina instagram di Nicola Pisu ha pubblicato, non è piaciuto molto, nè ai fan del programma, nè a quelli di Miriana. Sono state poche le persone a gradirlo a dire il vero anche se magari la foto era anche ironica e l’intento non era quello di infierire contro la Trevisan. Sta di fatto che il post è stato pubblicato e che nonostante tutte le critiche, sia ancora on line sulla pagina instagram di Nicola.

Il post dello staff di Nicola Pisu che non piace a nessuno

“Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia 😂🧙‍♀️ Salvati Nicola! 🙏” hanno scritto le persone che gestiscono la pagina di Nicola. Un commento che però davvero non è piaciuto a nessuno, neppure alle persone che hanno cercato di cogliere l’ironia in questo post. Perchè paragonare comunque Miriana a una strega, non è stata una cosa molto carina da fare.

Tra i commenti: “Non è assolutamente diabolica è adulta e riflessiva lui troppo immaturo, tempo al tempo Nicola!“. E ancora: “Nicola ha un suo mondo…per tanti aspetti diverso dagli altri…ma pieno di profondità…di buone e di giuste parole…sicuramente è introverso…ma con una gran forza di volontà che la vita ha premiato…Ti hai già vinto Nicola una grande battaglia che purtroppo molti non vincono…Resta così come sei…se ti piaci e stai bene con te stesso…Le anime ci si incontrano così…un giorno per puro caso…e si innamorano senza troppi pensieri…Ti auguro questo nella vita.” Un’altra fan del GF VIP scrive: “Non capisco proprio questo post. Nicola si è innamorato in UNA SETTIMANA e lei ha sempre ha detto di andare con calma e dargli tempo perché ha mille dubbi ma ovviamente la colpa é sempre della donna. Io penso che Nicola stia troppo addosso a Miriana, la deve lasciare respirare.“

