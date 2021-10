Manuel Bortuzzo confessa il suo interesse per Soleil: “E’ tutta da scoprire”

Tempo di confessioni nella casa del Grande Fratello VIP 6. Come saprete bene, il GF ha dato modo al pubblico di interagire in qualche modo con i concorrenti nella casa, che ogni settimana leggono alcune delle domande che vengono fatte dai fan del programma. Ieri in particolare, nella social room sono stati chiamati Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Per loro una domanda molto semplice: c’è qualcuno che nella casa ti può interessare? Ovviamente il campione olimpico essendo impegnato ha detto di non aver minimamente pensato a una donna da quel punto di vista, essendo interessato solo al gioco e a divertirsi. E quindi non ha modo di rispondere perchè proprio non ci ha mai pensato. Manuel invece si è esposto, confessando per la prima volta, forse, il suo interesse per una ragazza nella casa che non è Lulù ( ma dai). Il Bortuzzo ha fatto degli apprezzamenti per Soleil, che dice essere una ragazza molto interessante. Anche Aldo è sembrato sorpreso dalla confessione del suo grande amico.

Manuel Bortuzzo confessa il suo interesse per Soleil Sorge

Così rispondendo alla domanda fatta dai telespettatori, Manuel ha raccontato: “Un interesse c’è. Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei“.

Aldo non si è tenuto la cosa per se per cui immaginiamo che la notizia potrebbe viaggiare in casa e arrivare anche alle orecchie sbagliate. Ieri se ne ha parlato con Sophie Codegoni e ha raccontato: “Gli hanno chiesto se aveva un interesse per Soleil e ha detto di sì. Poi ha raccontato che aveva fatto degli incubi in cui la faceva fuori e si era quasi sentito in colpa. Ha aggiunto che tra loro è nata un’amicizia o un po’ più di … ma senza troppi secondi fini“. L’ex tronista è rimasta senza parole da questa confessione, a quanto pare, proprio non se lo aspettava.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".