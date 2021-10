Memo Remigi in isolamento a causa di Mietta? Lui ribadisce che sta benissimo

Dopo il caso Mietta l’isolamento di Memi Remigi rientrato in un tracciamento, il collegamento tra i due protagonisti di Ballando con le Stelle è stato automatico ma sembra sia sbagliato. E’ ancora una volta Milly Carlucci a fare chiarezza ma non del tutto, la conduttrice lo fa con un video sui social, lo stesso in cui spiega perché lei e la Rai non possono sapere chi è vaccinato o meno. “Memo Remigi ha semplicemente incontrato una persona risultata positiva ma questo incontro lo ha incluso nel tracciamento di questa persona, i suoi risultati sono tutti negativi ma stiamo aspettando di sapere come e quando può rientrare nel cast”. Il dubbio resta, la persona che ha incontrato è Mietta? Sembra di no altrimenti anche altri ballerini dovrebbero essere in isolamento in questo momento.

Memo Remigi in collegamento con Oggi è un altro giorno

Memo Remigi è in attesa che passino questi giorni in cui non può fare molto. Non può nemmeno partecipare a Oggi è un altro giorno ma in un breve collegamento con Serena Bortone ribadisce che sta benissimo: “Anzi meglio di prima. E’ importante”. Non vuole si dicano cose sbagliate sul suo conto, è semplicemente stato in contatto con una persona risultata positiva, ma chi è questa persona non si può dire, per privacy non si può dire nulla ma Memo non fa mai nemmeno il nome di Mietta.

Questa volta non è in mutande, ha anche scarpe e calze ma la Bortone preferisce non controllare vista la sorpresa dell’ultima volta.

“Noi per entrare esibiamo all’ingresso il nostro green pass e misuriamo a tutti la temperatura per sicurezza… Due volte a settimana facciamo il tampone…” ha spiegato tra le altre cose Milly Carlucci nel video sul suo profilo social ma non è così che Memo Remigi è stato messo in isolamento.

