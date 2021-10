Milly Carlucci interviene sul caso Mietta: “Non possiamo sapere chi è vaccinato”

Dopo la polemica sollevata da Selvaggia Lucarelli sul caso Mietta senza vaccino finalmente interviene Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha atteso qualche giorno prima di spiegare che per motivi di privacy lei e la Rai non possono sapere chi è vaccinato e chi non è vaccinato. Con un video sui social la Carlucci ha spiegato in modo molto chiaro semplice che per entrare in Auditorium è necessario esibire il green pass. Sappiamo tutti che per ottenerlo bisogna essere vaccinati o sottoporsi al tampone ogni 48 ore. Lo prevede la legge, sono queste le regole che dovremmo attuare tutti ma il tutto rischia di sfuggire di mano tra chi si è sottoposto al vaccino e chi non ha intenzione di farlo.

Milly Carlucci, i controlli imposti dalla Rai per l’ingresso a Ballando con le Stelle

Sono controlli rigidi ed è per questo che Mietta è risultata positiva. “Noi per entrare in Auditorium, come in tutti i luoghi di lavoro, esibiamo all’ingresso il nostro green pass e abbiamo misurazione temperatura. Inoltre, per maggiore sicurezza, facciamo due tamponi rapidi a settimana. Secondo la legge attuale, con il green pass siamo a posto, perché è il solo strumento per accedere a luoghi collettivi”. Tutto molto chiaro e Milly spiega perché non era a conoscenza della mancata vaccinazione di Mietta.

“Non è possibile, per ragioni di privacy, indagare sull’origine del green pass, che può nascere da vaccinazione o, per i non vaccinati, da un tampone ogni 48 ore. Per quanto riguarda Mietta, lei è positiva, sta a casa e dovrà attendere di negativizzarsi”.

Maykel Fonts continua ad essere negativo, sta benissimo e anche lui attende di sapere in che modo può rientrare nella sala prove di Ballando con le Stelle. Tutto chiarito? Immaginiamo che nella puntata di sabato sera su continuerà a parlare dell’argomento.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".