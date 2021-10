Morgan ricorda la storia d’amore con Selvaggia Lucarelli

La ruota gira e Morgan ci ha messo due settimane per rispondere sulla storia d’amore con Selvaggia Lucarelli. Lei dopo dieci anni era ancora in attesa di una sua telefonata, Morgan alla prima puntata di Ballando con le Stelle ha incassato il colpo e adesso è lui ad attendere i giudizi, i voti, della Lucarelli. E’ su Chi che il cantante ha replicato alle parole della sua ex fiamma; ci ha pensato un bel po’ di giorni prima di tirare fuori una battuta che non riguarda solo la giornalista ma anche un’altra questione che lo riguarda. C’è un bel po’ di pepe in questa edizione di Ballando con le Stelle ma speriamo che Morgan resti nello show fino alla fine e che niente turbi il suo spettacolo.

Cosa ha risposto Morgan su Selvaggia Lucarelli e il loro vecchio flirt?

“Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker” ottima risposta che si aggiunge anche al gran spettacolo che Morgan ci sta regalando. Tra i tanti a non credere che l’ex leader dei Bluvertigo resterà e resisterà a lungo alla competizione tra ballerini c’è proprio Selvaggia. Per lui ha grandi complimenti e gran voti ma lo conosce. In realtà Morgan non ha mai nascosto la sua insofferenza quando non viene lasciato libero.

Intanto, le sue esibizioni sono di alto livello e quando non sono perfette è lui stesso a criticare il ballo proposto. Pretende molto da stesso e non sarà il gossip a fermarlo. E’ sempre Morgan ad avere aggiunto su Chi: “Quel bailamme che si è scatenato sulla mia presunta personalità sopra le righe è una cosa tutta italiana, è il rifiuto di interpretare la creatività e allora bisogna bollarla come ‘maledettismo’”.

