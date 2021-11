Piovono accuse su Gianmaria Antinolfi: “Sei un fake” e Sophie tace

Non è bastata neppure la festa di Halloween ha portare una atmosfera diversa ieri nella casa del Grande Fratello VIP 6. Le discussioni non sono mancate, anche se con toni placati. Ancora una volta protagonista del dibattito, forse suo malgrado, Gianmaria Antinolfi, ormai ribattezzato il “fake” della casa del Grande Fratello. La prima a puntare il dito contro l’imprenditore è stata proprio Sophie che glielo ha persino scritto su un pezzo di carta igienica. Poi anche Alex Belli e Soleil hanno provato a spiegare a Gianmi, il motivo per il quale, ne sta uscendo davvero male da tutta questa situazione, almeno secondo il loro punto di vista.

Gianmaria Antinolfi ribattezzato il fake della casa del GF VIP 6

Mentre erano in giardino, Alex e Soleil hanno avuto un confronto con Gianmaria, mentre tra l’altro, Sophie era anche insieme a loro ed ascoltava tutto, perchè a quanto pare, la pensa proprio come i suoi ex nemici, che adesso sono invece per lei una sorta di nuovi alleati. Belli ha spiegato: “Tutti quelli che fanno falsi sorrisi per depistare… è questa la verità. Ciccio, come Raffaella Fico che ci guardava tutto il giorno e Soleil le stava sui coglion*, ha fatto bella figura secondo te?Sai qual è il gioco del Grande Fratello Vip? Fare ciò che sei. Tu invece stai facendo il fake perché fai qualcosa che pensi possa piacere fuori ed invece stai prendendo degli schiaffi e qui dentro non lo dico solo io…“.

Anche Soleil ha spiegato a Gianmaria perchè nessuno crede a quello che fa. “Ringrazia che sono una che fa tanta beneficenza e sto ancora qui ad ascoltarti. Tu sei un fake… Sophie è un fake con un puntino di domanda perché non la conosco. Ma è ovvio che lei fisicamente ti piace ma c’è più complicità tra me e lei, sia fisicamente che mentalmente che tra te e lei…” ha detto la Sorge, mentre Sophie ha ascoltato in silenzio, senza aggiungere una sola parola.

E ancora: “Non te le sei ancora rotto le palle? Fai il tour della pietà pensando che la gente fuori non ti abbia capito? Pure Aldo e Manila ti prendono per il cul*. Se Sophie ti piace? Ma ovvio che ti piace fisicamente perché è meravigliosa ma il punto non è questo. Ma tu la conosci? Che cosa ha lei dentro?“.

