Jo Squillo litiga con Jessica e la spara grossa sui celiaci dicendo una grossa cavolata

Non è la prima volta che Jo Squillo regala una delle sue “perle” nella casa del Grande Fratello VIP 6. Qualche settimana fa aveva detto che chi beveva troppo latte era destinato a diventare sordo, come era successo a suo padre. Aveva detto che la caseina fa si che si crei una colla nelle orecchie e che si possa quindi perdere l’udito. Una frase che aveva fatto molto scalpore, e se ne era parlato tantissimo sui social, mentre in diretta non si era fatto nessun accenno alle sue parole. Oggi, durante una lite con Jessica, la Squillo ha regalato un’altra di quelle perle, assurde, quelle cose che in tv non si dovrebbero mai sentire. Ma del resto ormai le fake news e le cavolate corrono veloci sia sul web che nella vita reale. Possiamo dire che questa volta alla fine si può chiudere tutto con una grossa risata, ma la cosa detta dalla Squillo, è davvero assurda. Anche perchè ricordiamo che la celiachia è una malattia, mentre una scelta di vita, come ha fatto notare Jessica, è cosa ben diversa. Se la principessa mangia qualcosa che contiene glutine oppure usa una pentola contaminata, può stare male. A Jo, se dovesse mangiare qualcosa di non vegano, non succederebbe nulla.

La lite tra Jo Squillo e Jessica

Oggi in cucina Jo, stava preparando per tutti ma ha dimenticato di preparare l’impasto senza glutine per Jessica e poi ha usato anche per le verdure delle pentole che non andavamo bene, essendo contaminate. Jessica glielo ha fatto notare ma la Squillo, invece che scusarsi, ha attaccato la principessa.

E pensare che Jessica non aveva alzato i toni, aveva solo spiegato le sue ragioni: “Stanno tutti mangiando e io sto qui, a te non è mai successa una cosa del genere. Per quanto riguarda il pranzo, mi pare che tu abbia sempre mangiato con tutti quanti! Sono le tre e devo ancora buttarmi giù la pasta. A me di te non interessa, sto pensando a me adesso! L’unica persona che ha una problematica reale sono io, non sei tu. La tua è una scelta di vita, la mia no! A me piacerebbe mangiare con tutti gli altri nello stesso momento, sai? Non mi piace mangiare seduta da sola come un cane quando tutti gli altri si sono già alzati, hanno finito e digerito.“

La discussione si è conclusa con questa perla di Jo: “I celiaci hanno un carattere difficile, fanno vivere male anche gli altri.“

