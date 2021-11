Amici 21 anticipazioni, Loredana Bertè giudica le cover: la classifica

Come avrete visto nelle ultime puntate di Amici 21 in onda su Canale 5, Maria de Filippi ha spiegato ai cantanti che anche questa settimana devono preparare una cover e saranno giudicati ! La puntata di Amici 21 è stata registrata ieri e andrà in onda poi domenica pomeriggio su Canale 5. A giudicare questa settimana la sfida delle cover ci sarà Loredana Bertè. Un altro grandissimo ospite quindi nel programma di Mediaset, dopo Giorgia e Nek che hanno già giudicato i ragazzi. Maria de Filippi ha spiegato agli allievi di Amici 21 che possono scegliere le cover, c’è una lista di brani che parlano della rabbia, un’altra lista che invece prevede delle canzoni che hanno qualcosa a che fare con la felicità. Anche questa settimana quindi i cantanti potranno scegliere come interpretare i brani, se scrivere anche delle barre o meno. E’ stata Loredana a giudicare e ha fatto la sua personale classifica di queste cover. Come è finita? Scopriamolo con le anticipazioni.

Amici 21 anticipazioni classifica cover con i voti di Loredana Bertè

E’ stato Luigi a vincere la sfida delle cover. Non sappiamo che brano ha scelto di cantare ma stando alle anticipazioni che circolano sui social nelle pagine dedicate al talent di Canale 5, il cantante avrebbe preso 10. Un voto altissimo per lui, con i complimenti di Loredana Bertè per l’esecuzione del brano. Al secondo posto nella classifica delle cover giudicate da Loredana Bertè c’è la neo arrivata, Sissi, che ha avuto un voto altissimo, dovrebbe aver preso un 9. Ottimi voti anche per Ale e Alex ( questa settimana la cantante che era risultata ultima nella passata puntata si è invece rifatta). Loredana ha fatto molti complimenti anche ad Alex. Voti intorno al 7 per Albe e Tommaso. Simone, messo in discussione da Zerbi, non ha brillato, per lui dovrebbe esserci un 6,5. Voto molto basso per Rea, a dimostrazione che le classifiche possono variare molto in base alla persona che sta giudicano. Rea infatti insieme a LDA questa settimana è una delle peggiori. La Bertè poi non avrebbe speso belle parole per il figlio di Gigi d’Alessio.

Chiude la classifica Nicol che non ha brillato neppure questa settimana. Ci aspettiamo quindi che Zerbi la metta in discussione, come ha fatto anche con gli altri cantante risultati poco graditi ai giudici esterni. Lo farà? Appuntamento al 7 novembre 2021 con la nuova puntata di Amici 21 e le cover che saranno appunto giudicare da Loredana Bertè.

