In difesa di Alex Belli travolto dalle polemiche la sua famiglia: “Ha un fratello disabile”

Ieri è stata una giornata davvero particolare per i telespettatori che seguono con passione il Grande Fratello VIP 6 e animano le discussioni sui social ma anche per lo staff dei concorrenti che deve gestire la situazione fuori. Alex Belli è stato travolto dalla polemica a causa della frase detta su Manuel Bortuzzo. Una frase che ha fatto indignare i parenti del nuotatore, il suo staff ma anche moltissime persone disabili che si sono sentite offese dalle parole di Alex Belli. Una frase che ha scosso moltissime persone, che hanno anche chiesto che il Grande Fratello VIP prendesse dei provvedimenti. Se succederà, lo scopriremo solo bella puntata di oggi del reality di Canale 5 ma intanto, possiamo dirvi quello che è successo nelle ultime ore sui social. Anche la famiglia di Alex infatti, ha deciso di commentare questa storia. Come sempre purtroppo, tra le altre cose, dalla polemica si è passati agli insulti e alle minacce di morte, e davvero la cosa non va bene. Ed è anche per questo motivo che la famiglia di Alex e il suo staff, hanno parlato di “farweb” .

La famiglia di Alex Belli in difesa dell’attore

Su instagram si legge: “Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo.“

E ancora: ” Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. “

La famiglia di Alex ammette che quella battuta è stata inopportuna e ha aggiunto: “Lui ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici.”

E per concludere: “ Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel farweb.”

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".