Tale e Quale Show 2021 ha eletto il vincitore: un VIP che non sorprende, ecco chi

Tale e Qual Show 2021 ha finalmente eletto il suo nuovo vincitore. Dopo otto puntate trascorse a colpi di imitazioni, parodie e votazioni di tutti i tipi, il talent show vip condotto da Carlo Conti ha chiuso la stagione svelato la classifica finale e il piazzamento degli undici concorrenti in gara quest’anno: per gli uomini Dennis Fantina, i Gemelli di Guidonia, Biagio lzzo, Simone Montedoro, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello e per le donne Francesca Alotta, Deborah Johnson, Federica Nargi, Stefania Orlando e Alba Parietti.

Come già noto da diverso tempo il gruppo dei concorrenti si è fin da subito spaccato in due: da un lato quelli molto bravi e altrettanto molto votati, dall’altro lato coloro che hanno preso il programma come un grande gioco in cui fare spettacolo senza troppe pretese. Fra questi Federica Nargi, Alba Parietti e Biagio Izzo, che per quest’ultima settimana di gara ha imitato uno spiritoso Cristiano Malgioglio.

Tale e Quale Show 2021 ha eletto il vincitore: ecco chi è

A trionfare in questa undicesima edizione di Tale e Quale Show sono i Gemelli di Guidonia con ben 467 punti nella classifica finale. Al secondo posto Francesca Alotta con 436 punti. Medaglia di bronzo per la bravissima Deborah Johnson che si deve accontentare di “soli” 426 punti. Nella parte alta della classifica troviamo anche Ciro Pierro (414 punti), Pierpaolo Pretelli (411 punti) e Dennis Fantina (410 punti). Metà classifica per Stefania Orlando (con 388 punti) e Simone Montedoro (con 341 punti). Irriducibili fanalini di coda: Alba Parietti (con 276 punti), Federica Nargi con 270 punti) e Biagio Izzo (con 213 punti).

Tale e Quale Show 2021: chi va al torneo dei campioni?

Carlo Conti ha svelato che il prossimo 19 novembre 2021, Tale e Quale Show torna con il torneo dei campioni. In questo mini contest si sfideranno i migliori sei di quest’ultima edizione con i migliori quattro della precedente edizioni. Dall’edizione 2020 tornano in gara Barbara Cola, Carolina Rey, Pago e Virginio. Dall’edizione 2021, invece, dovrebbero essere in gara i tre uomini i Gemelli di Guidonia, Ciro Priello e Pierpaolo Pretelli e le tre donne Francesca Alotta, Deborah Johnson e Stefania Orlando.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".