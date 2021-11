Alex Belli si rimangia tutto su Soleil e fa marcia indietro: “Non sono attratto, sorellona”

Nelle ultime ore Soleil ha iniziato a porsi delle domande e forse chissà, nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda questa sera, vedremo anche un faccia a faccia tra lei e Alex Belli, visto che tra loro le cose sono molto cambiate nelle ultime ore. Se infatti da un lato la Sorge ha iniziato a credere che forse l’attore l’abbia presa in giro e che non ci sia mai stata neppure amicizia tra loro, dall’altro Belli, dopo l’incontro con Delia Duran ha cambiato completamente strategia. Non solo nel suo modo di porsi e nel modo di fare con Soleil, dalla quale si tiene a debita distanza da venerdì sera, ma anche nelle parole. Nella giornata di domenica ha regalato infatti diverse perle che non sono passate inosservate al pubblico di Canale 5 che ha iniziato a chiedersi quanto ci fosse di vero nelle parole dell’attore. In pochissimi giorni è passato da quella “energia” che solo Soleil gli dava ( non dimentichiamo le frasi come quella in cui venne descritto il loro primo incontro) al fatto che in realtà, per lui è stato tutto cinema, come i baci, e che non ha mai provato nulla per Soleil.

Alex Belli fa marcia indietro sul suo rapporto con Soleil

Le parole di Alex nella casa del Grande Fratello VIP 6:

Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae. Lo dico, non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro.

Peccato che fino a pochi giorni fa per descrivere il suo rapporto con Soleil avesse usato tutt’altra descrizione. Ma se questi due giorni di riflessione lo hanno portato a capire che cosa prova davvero, chi siamo noi per non credere alle sue parole? Alex ha continuato:

Ragazzi ma se io avessi reazioni fisiche alla sua presenza me ne andrei via da quella camera. Sarei un masochista a rimanere accanto a lei. Le telecamere riprenderebbero le mie reazioni e invece non ci sono. Tutti questi giochi nascono proprio perché non sono attratto. Mi sveglio e ridiamo insieme, nel pomeriggio la cerco ed è vero che siamo inseparabili, ma questo non significa che ci sia altro oltre l’amicizia.

Non ci resta che attendere la possibile reazione di Soleil di fronte a queste parole di Alex e al suo cambiamento. Gli dirà in puntata quello che pensa su un possibile accordo tra lui e Delia?

