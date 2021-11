La frase di Nicola Pisu su Miriana fa infuriare tutti. Signorini sbotta: “Vergognati”

Non è stata una serata facile per Nicola Pisu che probabilmente ha preso finalmente atto di quello che davvero esiste tra lui e Miriana Trevisan, ossia il nulla. Purtroppo il giovane nella casa del Grande Fratello VIP 6 è un pesce fuor d’acqua. Non sta vivendo questa esperienza nel migliore dei modi, non ride e non scherza come dovrebbe fare in un gioco e l’atteggiamento che ha avuto anche ieri nei confronti di Miriana Trevisan ne è la dimostrazione. Nicola non ha lo stesso vissuto degli altri vipponi ma è anche davvero difficile stargli vicino e comprenderlo. Ieri sera ad esempio, mentre in casa tutti ridevano felici ed erano emozionati per il dolce momento delicato a Giucas e alla sua cagnolina Nina, Nicola era immobile sul divano, nero dopo la discussione con Miriana. Questo purtroppo non è l’atteggiamento giusto e quello che è successo poco dopo, è stata la conseguenza di un percorso che Nicola sta facendo, vivendosi male questa esperienza nella casa del Grande Fratello VIP 6.

La frase detta a Miriana, ha davvero lasciato il segno, portando Signorini a infuriarsi. “Vai da chi ti tratta male che è meglio, quello ti meriti” ha detto Nicola Pisu a Miriana dopo che entrambi si erano votati. Parole che non sono piaciute affatto al conduttore che ha rimproverato immediatamente il Pisu.

Alfonso Signorini rimprovera Nicola Pisu per la frase contro Miriana

Il conduttore ha chiesto al figlio di Patrizia Mirigliani di scusarsi subito per la frase detta: “Nicola, io mi associo a Miriana. Hai detto una cosa orrenda, di cui dovresti vergognarti. Vergognati di questa frase e chiedi scusa per cortesia! Certe scemenze non le accetto. Nessuna donna e nessun uomo devono sentirsi dire una frase simile.“

Nicola tra l’altro, dopo che Miriana aveva visto il dolcissimo video che suo figlio le aveva mandato per il compleanno, si era rifiutato di abbracciare la Trevisan, dicendo di non sentirsi di farlo. Un altro momento poco delicato nel corso della puntata di ieri del GF VIP.

