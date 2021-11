Miriana Trevisan delusa da Nicola: “Uno così non lo faccio avvicinare ai miei”

E’ stato un momento molto particolare quello che si è vissuto ieri nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 6. Siamo certi che Nicola Pisu non volesse dire nulla di offensivo o di grave nei confronti di Miriana Trevisan. E’ chiaro a tutti che il figlio di Patrizia Mirigliani forse non sia nel posto giusto e che a differenza degli altri che sanno sostenere una discussione, che sanno fare tv, lui sia un pesce fuor d’acqua. Questo chiaramente non giustifica l’affermazione che il Pisu ha fatto verso Miriana, soprattutto perchè se dici di essere innamorato di una persona, alcune cose neppure mai le penseresti. Sappiamo bene però che si arriva a fare anche gesti ben più gravi parlando di amore, per cui è davvero complicato provare a capire perchè Nicola alla fine abbia deciso di rispondere con quelle parole a Miriana. La Trevisan, dopo la puntata, si è sfogata con le amiche, dicendosi davvero scossa per quanto accaduto.

Lo sfogo di Miriana Trevisan dopo le parole di Nicola Pisu

“E’ stato terribile, ma lo è da tre giorni e non riesco a spiegarlo. E’ una cosa che cerco di spiegare a tutti e tutti cercano di alleggerirla. Sono due giorni che fa così con me e io gli avevo solo detto: ‘Ci vediamo dopo fuori’. Perché l’avevo avvertito, basta.‘Sei falsa’. ‘Ci vediamo fuori e non ne parliamo più qui’ perché la cosa era troppo intima e non volevo. E lui ha reagito con rabbia” ha detto Miriana a Manila parlando di quello che è successo nella stanza dedicata alle nomination. Forse Miriana, che ha sempre pensato di avere davanti un uomo di 33 anni, non ha preso in considerazione il fatto che per Nicola la vita è stata diversa, che ha difficoltà su più fronti.

La Trevisan comunque non sente di aver sbagliato e spiega alle sue amiche: “Ma per carità. Io se vedo una persona con rabbia così, un uomo, non lo faccio avvicinare alla mia famiglia. Perché ho visto come si è comportato in questi giorni. ‘No, tu avevi già questa intenzione’. E’ partito. Non era vero che io avevo questa intenzione. Tre giorni fa gli ho detto: ‘Intimamente, guarda, ’sta roba qui non mi piace anche nei confronti di mio figlio‘. Adesso stanno dicendo: ‘Eh ma Nicola poverino’, lui poverino niente. A questo punto basta. Sei ferito sì, ma non arrabbiato e aggressivo.“

