The Voice Senior, tutte le novità in prima serata con Antonella Clerici

The Voice Senior sta per iniziare, la prima puntata della seconda edizione andrà in onda il 26 novembre. Dopo il successo dello scorso anno il pubblico non vede l’ora di scoprire chi e cosa Antonella Clerici porterà sul palco. Le anticipazioni sono già tante, le novità riguardano non solo i giudici ma anche la dinamica della gara. Ricordiamo che The Voice Senior è il talent show che premia le più belle voci over 60 e che l’età e le storie dei concorrenti sono un vero valore aggiunto. Il programma condotto da Antonella Clerici nella sua prima edizione è stato in grado di entusiasmare gran parte dei telespettatori, anche per la scelta del cast. C’è una new entry e non è una novità, Orietta Berti prende il posto di Al bano e Jasmine Carrisi; si aggiunge a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

The Voice Senior la gara

Ci saranno 8 puntate, 3 in più della prima edizione. 6 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le apprezzate audizioni al buio con i giudici di spalle che ascoltano senza vedere i concorrenti. Come sempre il giudice interessato potrà voltarsi durante l’esibizione e cercare di aggiudicarsi il cantante in squadra. Se più giudici si gireranno la decisione spetterà al cantante. La novità è che ogni giudice potrà selezionare un numero maggiore di concorrenti per il proprio team.

Si passa poi alla fase Cut con i coach costretti a scegliere, a selezionare i 24 talenti, 6 per ogni squadra.

Arriva il Knock Out e siamo già alla semifinale con i talenti che si sfideranno con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere chi eliminare e chi potrà proseguire la gara. Restano 3 concorrenti per squadra che accederanno alla finale prevista il 21 gennaio. Dopo Erminio Sinni chi sarà il vincitore di The Voice Senior?

