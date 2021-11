Amici 21 anticipazioni sfida cover, giudica J-Ax: la classifica

Anche questa settimana i cantanti e le cantanti di Amici 21 se la vedranno con un grande artista che arriverà a giudicare i loro brani. Una nuova sfida dedicata come sempre alle cover, questa settimana a giudicare, per poi dare una classifica finale, sarà J-Ax. Amici 21 torna in onda con la puntata speciale domenica 14 novembre ma come saprete, le registrazioni avvengono durante la settimana. Ieri è stata registrata l’ultima puntata di Amici ed è per questo che sul web sono arrivate tutte le news che il pubblico presente in studio spoilera! Vi parliamo quindi della classifica delle cover di questa settimana. Una sfida non di poco conto per i cantanti visto che per gli ultimi in classifica non ci sono buone notizie. Chi viene giudicato con i voti più bassi infatti, deve affrontare una sfida. Curiosi di sapere che cosa avrà detto J-Ax dal lavoro fatto dai cantanti e dalle cantanti di Amici 21?

Fino a questo momento nello studio di Amici 21 per giudicare i cantanti sono arrivati Giorgia, Nek e Loredana Bertè. Domenica vedremo appunto J-Ax. Le classifiche sono state sempre molto diverse tra loro, per cui si può davvero aspettare di tutto.

Nella prossima puntata di Amici 21 una eliminazione

Amici 21 news e anticipazioni sfida cover: la classifica di J-Ax

Le classifiche in questa settimana sono state sempre diverse e ne è dimostrazione anche quella nata dal giudizio di J-Ax. LDA che era stato molto criticato la passata settimana da Loredana Bertè ha invece convinto molto il rapper che ha deciso di dare a lui il voto più alto. Tutto cambia quindi, LDA aveva rischiato grosso con la classifica di Loredana e adesso invece conquista il primo posto! Sul podio insieme a LDA salgono Sissi e Albe, per loro degli ottimi voti ma visto che ci sono dei 7, quindi un pareggio, anche Rea è tra i migliori. Sissi, da poco entrata nella scuola, è tra le migliori per la seconda settimana consecutiva. A seguire, secondo quelle che sono le anticipazioni arrivate dai social, dovrebbero esserci Luigi e Nicol. Ultimi in classifica con la media del 6 dovrebbero essere Tommaso, Simone e Alex. Il cantante di Lorella Cuccarini Alex, non era mai stato così basso. Tommaso e Simone invece, non stanno convincendo moltissimo. In sfida dovrebbero andare Tommaso, Alex e Simone quindi ma per averne certezza vi ricordiamo che l’appuntamento con la nuova puntata di Amici 21 è per domenica pomeriggio su Canale 5.

