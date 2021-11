Alex Belli deluso da Delia tira di nuovo in ballo l’innominabile

Alex Belli proprio non riesce a farsi una ragione del perchè delle sceneggiate messe in piedi da sua moglie e continua a credere che ci sia qualcuno che la “manipola” e la porta a fare quello che vediamo poi nei programmi di Canale 5. Ne ha parlato anche ieri sera, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 con Soleil, tirando in ballo per l’ennesima volta la persona senza nome, l’innominabile. E’ chiaro a tutti che si parla di Fabrizio Corona, colui che muoverebbe le fila di questa edizione del Grande Fratello VIP dal divano di casa sua. Alex è convinto che sua moglie, non andrebbe mai in televisione a comportarsi in quel modo. Non sono i “valori” che le ha dato lui. Ha già detto che nella sua cerchia di amici nessuno gradirebbe. Ha citato ad esempio il fidanzato di Guenda Goria ( un altro che però alla tv non sta dicendo mica di no, lo abbiamo visto in prima serata al GF VIP e anche da Barbara d’urso, giusto per ricordare che la lucina rossa, piace a tutti), la stessa figlia di Amedeo, per spiegare che a lui sono i modi di fare di queste persone a piacere. Non ha tutti i torti Alex Belli ma sua moglie ci arriva con le proprie gambe in diretta nello studio di Canale 5 e forse un po’ di autonomia sulle sue scelte ce l’ha.

Purtroppo però a questa sceneggiata, non ci crede davvero nessuno. Una donna addolorata che ha paura di perdere “suo marito” non pensa a fare le storie per pubblicizzare abito e gioielli prima di andare in diretta. Va dritta al punto. Delia invece, il marito che è chiuso nella casa del Grande Fratello VIP da due mesi, manco lo ha voluto incontrare…

Alex Belli deluso da sua moglie pensa che sia stata consigliata male

Sia nel corso della puntata che dopo, Alex si è sfogato per quello che è successo in diretta ( e non sa che sua moglie non lo ha voluto neppure incontrare). Parlando con Soleil, alla fine del programma ha quindi ribadito:

Ma poi che cazz* di spettacolo di merd* è quello? Quello non mi rappresenta, non è la mia vita. Io sono un’altra persona, non faccio queste stronz*te, sono un’artista… sono vero, sono dissacrante, sono contrastante ma non sono quello… non le voglio vedere queste cazz* di scene, non mi rappresentano. Volevo far finta di niente. Mi guardava con quella cazz* di faccia come per dire: ‘Hai visto?’. E’ per questo che sono stato male anche per te cazz*. E sto male con la mia amica, sto male con mia moglie, sto male con Katia… e devo prendermi dell’ignorante. E mi dicono che tradisco mia moglie quando cazz*, non è vero porca troi*.

E poi il riferimento al fatto che ci sia qualcuno che organizzi tutte queste dinamiche:

Ma tanto tu sai già cosa c’è dietro… e allora dai, cazz*

Si lo abbiamo capito tutti che Ciccio Pasticcio colpisce. Ma non sarà un po’ troppo facile puntare il dito contro un “agente” e non capire che comunque tua moglie ci mette la faccia per fare certe cose e dire certe cose? Soleil in ogni caso ha dato ragione ad Alex Belli, anche lei convinta di questa cosa da tempo. Ha però una perplessità visto che riteneva l’imprenditore suo amico e non capisce perchè la sta tirando in ballo in dinamiche che comunque, non la mettono in buona luce. “In teoria lui (Corona, ndb) era mio amico, boh… in pratica…” ha detto Sole. Non ha fatto nomi, qui siamo di fronte a un caso alla Quarto Grado. Ma l’uomo senza nome in realtà, per tutti un nome ce l’ha!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".