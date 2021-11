Nicola Pisu eliminato dal GF VIP, Patrizia lo difende e chiede a Signorini di chiarire

Non ha affatto gradito quello che è stato detto sul conto di Nicola Pisu, sua madre. E non ha tutti i torti. Visto che come abbiamo potuto tutti constatare Nicola non ha la stessa padronanza degli altri concorrenti nell’eloquio in diretta, forse un po’ di tatto in più nel comprendere alcune cose, non sarebbe stato male. Ma del resto, dopo le parole di ieri contro Lulù Selassiè, che si, quella lavata di testa se la meritava anche ma non in diretta, ma in separata sede, magari con uno psicologo che le spiegasse meglio le cose, è chiaro che non c’è un ordine delle cose ben definito. La Mirigliani comunque non ha gradito quello che è stato l’atteggiamento riservato a Nicola. A Patrizia però ricordiamo anche che ben sapevano lei e suoi figlio quello che era un reality e tutto quello che avrebbe comportato parteciparvi.

“Dopo la durezza di alcune affermazioni rivolte a mio figlio ancora in questa puntata, come donna e rappresentante del mondo femminile, mi sento di dire questo…Ascoltate!” ha esordito Patrizia Mirigliani in un video che è stato postato sui social.

Le parole di Patrizia Mirigliani dopo l’eliminazione di Nicola Pisu

La mamma di Nicola ha continuato il suo video con queste parole:

Voglio condividere con voi una tematica che mi sta molto a cuore, perché mi ha ferito. Parlo di lunedì scorso. Mio figlio è una persona che ha avuto i suoi problemi, una persona, ingenua e pura. Però che Nicola possa far paura a qualcuno mi fa proprio ridere. Io ti prego Alfonso, chiarisci questo punto perché è davvero antipatico. Nicola è la persona più dolce e carina verso il mondo femminile, tra tutti quelli che conosco.

La signora Mirigliani si riferisce chiaramente alle parole di Miriana Trevisan che ha descritto Nicola come una persona persona piena di rabbia, un uomo che non presenterebbe mai a suo figlio e che non vorrebbe mai nella sua famiglia.

E ancora:

Il sentimento che provava per questa donna era puro, così com’è lui. Dai, ma come si fa a parlare di ‘paura’? Ma lasciamo perdere. Stiamo offendendo le persone che davvero dovevano avere paura di qualcuno che ha fatto loro del male. Stiamo offendendo le donne che ne hanno subite tante. Non tocchiamo questi punti, perché non sono affatto belli. Quindi direi di rivedere bene ciò che viene detto.

Ci spiace che Nicola sia uscito per un solo 1 % dal reality ma ci spiace soprattutto che si sia legato a Miriana concentrandosi solo su questa storia senza aprirsi e raccontarsi e senza godersi questa occasione. Avrebbe potuto fare un altro tipo di percorso anche per farsi conoscere come Patrizia Mirigliani magari sperava.

