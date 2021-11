Al Grande Fratello VIP 6 in arrivo 8 nuovi concorrenti: i nomi

Questa mattina vi parlavamo dell‘allungamento del Grande Fratello VIP 6, una notizia che probabilmente molti vipponi si aspettano e di cui hanno anche parlato, stupiti del fatto che dopo due mesi non siano entrati dei nuovo concorrenti. Alcuni vip hanno pensato che ci sia un successo tale da non aver bisogno di nuovi ingressi ( poverino ogni anno si illudono di essere al centro di ogni programma Mediaset e di essere visti da milioni di spettatori tanto è l’entusiasmo del conduttore, immotivato). In ogni caso, essendo il GF VIP uno dei pochi programmi di punta della prima serata di Canale 5, e uno dei pochi a portare ascolti vicini ai tre milioni di spettatori, si va avanti, persino fino a marzo. I vipponi al momento pensano che il loro GF durerà fino al 13dicembre, data che da contratto, era quella della finale. Non sanno nulla del Natale e delle feste da passare in casa e non con i loro cari ma molto presto, probabilmente, saranno informati.

In ogni caso, se ne renderanno presto conto visto che nella casa, stanno per entrare otto nuovi concorrenti pronti a dare linfa al reality, concorrenti che sono già disposti a passare il Natale e le feste lontano dalle loro famiglie, visto che dovrebbero entrare nelle prossime settimane. Chi sono? I nomi non sono ancora ufficiali ma ci sono e i rumors in merito, non mancano.

Grande Fratello VIP 6 nuovi concorrenti: 8 vipponi pronti a entrare nella casa

Negli ultimi giorni si era parlato moltissimo delle famose “prime donne” quattro donne bionde pronte a entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Chi sono? Valeria Marini, Maria Monsè, Nathaly Caldonazzo e Patrizia Pellegrino sarebbero le 4 donne pronte a mettersi in gioco. Stentiamo a credere che per l’ennesima volta Valeria Marini abbia modo di entrare nel reality ma ci fidiamo di chi ha lanciato le indiscrezioni ( sue sei edizioni, rivederla alla terza volta, permetteteci, sarebbe davvero troppo).

Dal mondo di Uomini e Donne dovrebbero arrivare Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. Per chi non lo sapesse, Giulio era un tronista, Giulia invece la mancata scelta di un altro tronista, Lorenzo. E’ anche ex di Francesco Sole, con il quale non è rimasta in buoni rapporti, anzi. Poi c’è un altro nome che circola da giorni ed è quello di Adelaide de Martino che non è una vip ma è una “sorella di” essendo famosa, se così possiamo dire, perchè è la sorella di Stefano de Martino. E ancora, un altro ex concorrente del Grande Fratello versione classica, Biagio d’Anelli.

I nuovi concorrenti potrebbero entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6 nelle prossime settimane anche perchè, come detto in precedenza, alcuni concorrenti che al momento non sanno nulla del prolungamento del reality, potrebbero decidere di lasciare la casa.

