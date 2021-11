Il collegio 6 non va in onda stasera su Rai 2: dove vederlo in diretta

Il tennis rivoluziona il palinsesto di Rai 2 come era prevedibile e anche in prima serata. Non solo al pomeriggio ( dove la prima partita non ha fatto il botto, anzi, ha registrato un ascolto inferiore a quello di Ore 14) ma anche in prima serata e così oggi Il collegio 6 non andrà in onda. Che cosa succede quindi nella prima serata del 16 novembre 2021? Rai 2 trasmette gli ATP Finals da Torino e si adegua al calendario dei match. E visto che su Rai 2 c’è spazio per lo sport, che dovrebbe interessare una bella fetta di pubblico che non ama le serie, Rai 1 si gioca la carta Cuori che questa settimana andrà in onda eccezionalmente anche al martedì pronta a fare ottimi ascolti. Rai 2 sceglie quindi di non mandare in onda Il collegio 6 in diretta questa sera, almeno in chiaro. Perchè il reality in realtà, sarà trasmesso.

Una scelta abbastanza comprensibile quella dei dirigenti Rai visto che domenica sera, la prima gara degli ATP aveva registrato un buon ascolto ma soprattutto perchè oggi, ci potrebbe essere la grande svolta: potremmo assistere al rientro in campo Matteo Berrettini in prima serata dopo i ritiro nella gara di domenica appunto. E se anche Berrettini non dovesse giocare, al suo posto vedremmo Sinner, altro grandissimo tennista italiano che potrebbe regalare grandi soddisfazioni.

Il Collegio va detto, è stato negli ultimi anni uno dei cavalli di razza della rete ma questa edizione, complice anche una rete davvero allo sbaraglio, non decolla. Per cui è davvero facile pensare che non si rimpiangerà in nessun modo la decisione di aver dato spazio al tennis in prima serata. Se anche dovesse fare leggermente meno rispetto al programma con i giovani studenti indietro nel tempo, in ogni caso, il pubblico maschile davanti alla tv per seguire la gara, sarebbe molto interessante dal punto di vista pubblicitario.

Il collegio 6 salta la puntata su Rai 2: dove vederlo in diretta streaming

Il collegio 6 andrà in onda ogni caso in onda questa sera. Dove sarà possibile vedere la quarta puntata de Il collegio 6? Rai 2 ha deciso di trasmettere il programma in live streaming su RaiPlay. L’OTT della Rai trasmetterà, infatti, in esclusiva la quarta puntata de Il Collegio questa sera, martedì 16 novembre, dalle 21.30.

Facendo un piccolo passo indietro e tornando a parlare di ascolti, ricordiamo che la scorsa settimana, la terza puntata de Il collegio 6 in onda dalle 21.36 alle 23.55 era stata vista da 1.533.000 spettatori pari al 7.6% di share (presentazione di 8 minuti: 1.480.000 – 6.1%). Numeri in caduta rispetto alle passate edizioni capaci di incollare davanti alla tv anche 2 milioni di spettatori per il reality di punta della rete. Il pubblico più giovane tra l’altro, potrebbe neppure farci caso: sono tutti abituati i ragazzi a seguire i programmi in streaming e anzi, potrebbero persino trovare interessante questo esperimento.

In generale, questa scelta della rete, resta comunque discutibile. Ma non solo la questione dello spostamento del Collegio ma il voler essere la rete dello sport a intermittenza. Come abbiamo già spiegato in un articolo dedicato allo stop di Ore 14, non puoi permetterti di perdere del pubblico che nel day time si affeziona e fidelizza. Quando sul digitale terrestre sono arrivati i canali tematici, ci hanno tutti spiegato che ci sarebbe stato un senso nelle varie programmazioni. E visto che la Rai di canali da dedicare allo sport ne ha diversi, perchè non farlo? Basta abituare il pubblico a comprendere che oltre le prime tre reti c’è anche altro, basta informare, basta fare una programmazione sensata e non ci vuole davvero nulla a far si che i telespettatori si sintonizzino anche su altre reti, tanto più che chi ama il tennis e gli altri sport, sa bene dove andare a vedere i match.

Tornando invece alla questione Collegio vi ricordiamo che per vedere la puntata di oggi, 16 novembre 2021, basterà collegarsi sul sito RaiPlay.it o scaricare l’app per seguire direttamente in streaming la quarta puntata del programma di Rai 2. Buona visione!

